Quotazione da un miliardo per Sbe-Varvit

Sbe-Varvit, realtà emiliana attiva nel settore della produzione e nella distribuzione di componenti di fissaggio, prepara uno sbarco in Borsa da un miliardo. L’azienda ha annunciato l’intenzione di quotare le proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (Egm). Il primo collocamento sarà riservato ad investitori qualificati nell’Unione Europea e nel Regno Unito ed a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti. L’offerta riguarderà azioni esistenti vendute dal socio unico, Vescovini Group.

L’azionista venditore ed Equita Investimenti hanno stipulato un cornerstone agreement, che impegna il Cornerstone investor ad effettuare un ordine vincolante per un importo di almeno 11,5 milioni di euro - a un prezzo unitario e fino un massimo di euro 8,33 per azione -, attribuendo alla società un valore del capitale economico pari 975 milioni. Vescovini Group manterrà il controllo di Sbe-Varvit, anche attraverso azioni a voto plurimo. La struttura finale dell’offerta sarà determinata in prossimità del suo avvio. Equita Sim e UniCredit Bank Ag, Milan Branch agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita agisce inoltre in qualità di Euronext Growth Advisor e specialista, mentre Lazard è l’advisor finanziario della società. Chiomenti agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei coordinatori dell’offerta.

Nel primo semestre del 2023, Sbe-Varvit ha registrato ricavi consolidati per circa 220 milioni di euro, con un Ebitda di circa 58 milioni (quindi un margine del 26%), e un utile netto di 33 miliomni La società aveva chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di circa 392 milioni, un Ebitda di 109 milioni (28% dei ricavi), e un utile netto di 54,6 miloni.

L’azienda di Reggio Emilia è attiva nel mercato dei componenti di fissaggio, vale a dire viti, bulloni, dadi, prodotti stampati a freddo e a caldo, organi di fissaggio e componenti meccanici, destinati ai mercati delle macchine agricole, delle macchine movimento terra, delle macchine industriali, oltre che dei veicoli commerciali, del personal mobility, e di altri ambiti come l’eolico e infrastrutture generale. Sbe-Varvit opera con sette unità produttive in Italia (a Monfalcone, Grugliasco, Tolmezzo, San Giuliano Milanese, Montirone e Acerra) e una in Serbia (a Sabac), oltre a cinque magazzini automatizzati (di cui tre in Italia, uno in Serbia e uno negli Stati Uniti).