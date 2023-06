Quotazioni record ed export: «momento d’oro» per il Pecorino Romano Dop

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Pecorino romano vola. Con un prezzo record che trascina un fatturato di oltre mezzo miliardo e crescita sui mercati internazionali. A certificare quello che è stato definito il momento d’oro, è stata l’Assemblea generale del Consorzio per la tutela dove si è parlato di prezzo record per il formaggio che ha superato la barriera dei 14 euro al chilo e un fatturato da 600 milioni all'anno. Numeri da record per un settore che interessa 12 mila aziende e 40 caseifici e 25mila addetti.

Inoltre si registra una crescita esponenziale sui mercati internazionali e progetti fra Giappone, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e Italia oltre che un percorso, già avviato e in stato di avanzamento, verso la sostenibilità del prodotto e il rispetto dell’ambiente.

Loading...

Dall'assemblea dei soci anche la certificazione del «momento d'oro» che si giova di una diversificazione dell'offerta e di un processo di innovazione che guarda al futuro «senza mai perdere di vista le sue origini, la tipicità e la sua solida tradizione». «Un percorso di crescita – sottolineano dal Consorzio – che garantisce ricadute e vantaggi all'intera filiera: la quotazione del prodotto sui mercati assicura infatti una giusta remunerazione anche ai pastori».

Per il presidente del consorzio Gianni Maoddi «risultati così importanti sono da attribuire a tutte le componenti della filiera, a una politica lungimirante del Consorzio che puntando sui progetti internazionali ha promosso il Pecorino Romano sui più importanti mercati mondiali, alla scelta di diversificare il prodotto, non più solo ingrediente base di ricette italiane storiche ma anche formaggio da gustare in purezza, con una quantità di sale sempre più ridotta e tipologie diverse per andare incontro ai gusti di consumatori sempre più numerosi».

Tra le produzioni particolarmente gradite dai consumatori il Pecorino Romano di montagna, quello Extra a ridotto contenuto di sale, il Riserva 14 mesi, «tutti inseriti nel disciplinare non ancora approvato dal ministero», fino alle nuove sperimentazioni come il Pecorino Romano stagionato 120 mesi e presentato qualche giorno fa.