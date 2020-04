Quotazioni a terra, così la corrente elettrica costa zero

Più care le bollette per l’energia ecologica

Le offerte verdi dell’energia elettrica non possono più essere considerate alternative, perché ormai rappresentano la maggior parte di tutte le tariffe disponibili sul mercato. Per il gas, invece, c’è ancora tanta strada da fare. Lo afferma uno studio condotto dalla Selectra — azienda che mette a confronto le tariffe di luce, gas e internet — la quale ha analizzato le tariffe sul mercato libero dell’energia dei principali fornitori italiani per capire che cosa offrono a chi sta cercando di rendere più green i propri consumi di luce e gas.

Secondo la ricerca, il 62% delle tariffe luce sul mercato libero sono green e altri 16% prevedono un’opzione verde (per un totale del 78%), mentre per il gas le offerte green o comunque con un impegno ambientale sono solo circa il 13%.

Le offerte verdi luce con l’energia rinnovabile hanno un prezzo paragonabile a quelle tradizionali, mentre le tariffe green e ambientali del gas sono dell’11% più costose.

Leggi anche / Bollette e baby sitter le paga l’azienda

Rinnovabili a manetta

La settimana scorsa nelle vendite alla borsa elettrica l’energia prodotta da fonti rinnovabili erano arrivate a rappresentare il 48% dell’elettricità e avevano superato con larghezza perfino le centrali a ciclo combinato alimentate con metano, scese al 42,7%. Secondo una rilevazione condotta dal giornale specializzato Staffetta Quotidiana Petrolifera, il carbone di centrali di grande rilevanza come Civitavecchia, Brindisi Sud, Monfalcone o la Spezia è sceso ad appena l’1,3% della corrente negoziata all’ingrosso.

Tra le energie pulite è in testa con il 23,9% sempre l’idroelettrica, che potrebbe presto cominciare a sentire gli effetti del lungo periodo povero di piogge, seguita dal solare al 14,8%, dal 6,3% dell’eolico e dal 3% della geotermia.



Il censimento Anie del 2019

Nei giorni scorsi l’Anie (la federazione dell’industria elettrica ed elettronica) ha diffuso i dati dell’Anie Rinnovabili sull’andamento produttivo e di istallazioni nel settore delle centrali pulite. Nel 2019 le istallazioni di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici hanno registrato una crescita forte del +10% rispetto al 2018. C’è un’impennata ripida soprattutto per il segmento solare fotovoltaico, che ha istallato impianti per la capacità complessiva di 737 megawatt pari a una crescita del +69%.

Sono invece in difficoltà eolico (-19%), idroelettrico (-71%) e bioenergie (-73%).

È ancora lontana la media di 4mila megawatt l’anno necessaria per traguardare gli obiettivi al 2030: a fronte di 55,5 migliaia di megawatt istallati in Italia a fine 2019, al 2030 è stato definito un obiettivo di 95,2 migliaia di megawatt.

L’Erg e Falck affrontano il coronavirus

Nei giorni scorsi durante l’assemblea della società l’amministratore delegato della Erg, Fabio Bettonte, ha illustrato agli azionisti le misure e le iniziative legate all’emergenza Covid. Oltre alle misure necessarie a garantire la continuità operativa delle centrali in condizioni di sicurezza e al ricorso al telelavoro, l’Erg ha destinato 2 milioni di euro a supporto del sistema sanitario nei territori dove opera con i propri siti produttivi.

Falck Renewables, guidata da Toni Volpe, lancia un programma internazionale di sostegno per alleviare l’impatto dell’epidemia con azioni mirate in favore delle comunità locali e dei territori in cui opera. Il programma — per un valore complessivo di 720mila euro — aiuterà le comunità locali che vivono in prossimità degli impianti eolici e solari di Falck Renewables nel Regno Unito, Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, dove l'epidemia sta creando rilevanti conseguenze sanitarie e sociali. In Italia, il sostegno è orientato ad assistere le comunità locali che vivono nei 9 comuni vicino agli 8 impianti di Falck Renewables in Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia.

Nel frattempo il gruppo Alperia ha approvato i bilanci 2019 con risultati in netta crescita: ricavi complessivi pari a circa 1,6 miliardi di euro, in rialzo del 23%; Ebitda in aumento a circa 237 milioni (+ 19%); utile netto di gruppo a 56,2 milioni contro 42,4 milioni del 2018 e 105 milioni di investimenti.

Ma alcune aziende sono in difficoltà e l’associazione Aceper chiede maggiore attenzione per il settore. «Sospendere il termine del 30 giugno 2020 per la restituzione del beneficio della Tremonti Ambiente»: è la richiesta rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte dall’Aceper in rappresentanza di oltre 2mila produttori di energie rinnovabili.