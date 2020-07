Quotidiani per il boss mafioso al 41-bis, ma non se ci sono notizie utili a Cosa nostra

Il diritto ad essere informati

Per la Cassazione «il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto ad essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione, sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli articolo 2 e 21 della Costituzione».

Il limite delle notizie di mafia

Il diritto può comunque essere negato, come avvenuto nel caso del boss di Cosa Nostra Giuseppe Falsone (sentenze 21942 e 21943) che aveva fatto ricorso perchè non gli era stato consegnato il Corriere della Sera. Per la Cassazione un no giustificato dal contenuto di alcune pagine, con articoli relativi ad un’operazione anti ’ndrangheta a Milano. Notizie che potevano essere di interesse per altri detenuti nello stesso carcere di massima sicurezza. Ancora un ricorso di Falsone era stato respinto, sempre per rivendicare la consegna di un numero del Corriere della Sera, questa volta con servizi che riguardavano un testimone di giustizia impegnato contro il “clan dei Casalesi”, ed alcuni esponenti della consorteria erano nello stesso carcere del ricorrente. Senza successo la difesa di Falsone ricorda ai giudici che le uniche limitazioni, alla libertà di informazione possono riguardare solo la stampa locale e, in particolare, quella delle zone di provenienza del carcerato. La Suprema corte ricorda infatti che le maglie strette sono consentite quando sono in gioco l’ordine e la sicurezza pubblica. Niente giornali, neppure nazionali dunque, quando possono essere fonte di aggiornamento sulle dinamiche criminali sul territorio e uno strumento per verificare che siano stati eseguiti gli ordini fatti arrivare all’esterno.