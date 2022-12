Quotidiano in classe, ecco i vincitori dei concorsi promossi nell’anno scolastico 2021/2022

VINCITORI:

per l'elaborato “La guerra e gli obiettivi dell'agenda 2030” premiati gli alunni CHARLES CARDONA, ELISA CIRUZZI, FRANZ DE CHAVEZ, JESSICA MAKAR, GIULIA RAMOS, LUCA WU dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Fabio Besta” di Milano, accompagnati dalla professoressa GIOVANNA ALIBERTI.

www.ilquotidianoinclasse.it è un progetto per gli studenti delle scuole superiori italiane, promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con i siti internet di Corriere della Sera, Il Sole 24 ORE e Quotidiano Nazionale.

Nell'ambito del progetto “Il Quotidiano in Classe” l'iniziativa de Ilquotidianoinclasse.it, grazie anche alla sua formula concorsuale, permette agli studenti di completare un percorso di maturazione che comincia con il farsi un'opinione sui fatti e termina con la possibilità di esprimere quell'opinione maturata attraverso l'acquisizione delle informazioni. Ogni lunedì mattina tre giornalisti, Nicola Saldutti (per il Corriere della Sera), Luca Tremolada (per Il Sole 24 Ore) e Andrea Bonzi (per Quotidiano Nazionale), hanno lanciato un tema sul blog del proprio quotidiano e gli studenti, riuniti in redazioni di classe o singolarmente, hanno realizzato le proprie inchieste sotto forma di testo, foto, video o vignetta, per dire la propria sui temi proposti dai tre giornalisti.

Karen Nahum, Direttore Generale Area Publishing & Digital del Gruppo 24 ORE, “Il rapporto con i giovani lettori è un tassello fondamentale della strategia del Sole 24 Ore. Lo stiamo instaurando su tutte le piattaforme, con format innovativi e con linguaggi differenti. In particolare con alcuni progetti come Young Finance progetto di financial literacy partito da una serie video per poi diventare un libro e uno school tour. A partire dal dialogo sui social Instagram, YouTube, e più di recente su TIk Tok, vogliamo proporre ai ragazzi l'esperienza di un giornalismo di qualità, fornire gli strumenti per riconoscere le fonti e le informazioni affidabili e tutta l'autorevolezza dell'informazione del Sole 24 ORE. Il Progetto dell'Osservatorio è un percorso di grande rilievo al quale Il Sole 24 Ore aderisce con entusiasmo dalla sua fondazione e con il contributo dei suoi contenuti e dei giornalisti impegnati nella formazione online e nelle scuole”.

