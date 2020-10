Qvc, 10 anni di shopping Tv in Italia Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento, festeggia 10 anni di presenza sul mercato italiano

Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento, festeggia 10 anni di presenza sul mercato italiano

2' di lettura

Storytelling. È facendo leva su questo fattore distintivo con le altre modalità di vendita a distanza che le shopping tv stanno cercando di ritagliarsi il loro spazio in un mercato in cui a farla da padrona ora sono giganti del web la cui pervasività è aumentata in maniera esponenziale, Amazon in testa. Per le shopping Tv – quelle dello shopping raccontato in cui lo storytelling sui prodotti è il valore aggiunto – crossmedialità e integrazione fra mezzi possono fare la differenza.

Compie dieci anni in Italia Qvc, visibile sul digitale terrestre e tivùsat (canale 32), tivùsat HD (canale 132) su Sky e Sky HD (canale 475). Fondata nel 1986 a West Chester in Pennsylvania, dove ha sede tutt'ora, Qvc è presente in sei paesi al mondo (Stati Uniti, Giappone, Germania, UK, Italia e Cina attraverso una joint venture) e fa parte di Qurate Retail Group, il colosso quotato al Nasdaq. Nel 2019, il fatturato globale è stato di 13,5 miliardi di dollari (la joint venture con la Cina non è inclusa nei risultati consolidati).

Qvc offre, attraverso il suo canale Tv trasmesso dalla sede di Brugherio (Monza e Brianza), 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su sette, per 364 giorni all’anno. Intrattenimento, live show e special events definiscono il format del canale, animato da 20 presenter italiani e da 330 guest che si avvicendano durante tutto l'anno, con l'obiettivo di offrire una programmazione ricca e coinvolgente.

L’ad di Qvc in Italia, Paolo Penati, ha evidenziato nel corso di una presentazione i numeri che descrivono questi 10 anni: 68.367 prodotti lanciati di oltre 1.200 brand per un totale di quasi 13,6 milioni di ordini ricevuti. In questo percorso, la piattaforma e-commerce ha svolto un ruolo fondamentale. Dal dicembre 2011 ha infatti affiancato la programmazione in TV, consentendo alla piattaforma di affermarsi come un vero e proprio retailer multicanale. La web penetration, che a gennaio 2012 si attestava intorno al 7%, si è fortemente consolidata nel tempo riducendo lo scarto rispetto alla media di Qurate retail group, il gruppo al quale Qvc Italia appartiene, per cui l'e-commerce vale il 60% del fatturato annuale (2019). Hanno contribuito alla crescita in rete anche i canali social, Facebook e Instagram, in primis.

Casa, cucina, moda e accessori, bellezza, gioielli ed elettronica rappresentano il cuore dell'offerta di Qvc. I marchi sono selezionati fra realtà italiane e internazionali e l'offerta è andata ampliandosi nel tempo. Il rapporto con i clienti avviene anche attraverso un Contact Center attivo 24 ore su 24, la possibilità di pagamento in contanti, con carta di credito oppure con il servizio rateizzato e senza interessi QPay e la restituzione del prodotto entro 30 giorni dalla consegna.