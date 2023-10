Rabanne, c’è anche una collezione per H&M nell’anno del rilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Rabanne il prossimo “big” a firmare una collezione per H&M, nuova puntata di una lunga serie di collaborazioni fra i nomi più importanti della moda globale e il gigante svedese del fast fashion, che prosegue da quasi vent’anni. Firmata da Julien Dossena, dal 2013 direttore creativo del marchio fondato da Paco Rabanne 60 anni fa, comprende abbigliamento femminile, maschile e accessori, oltre a oggetti di home decor, e sarà disponibile a partire dal 9 novembre.

L’annuncio della collaborazione è un ulteriore, importante passo nella strategia di rilancio del marchio, parte del gruppo spagnolo Puig, presentata lo scorso agosto con tre novità di rilievo: la prima, il cambio della denominazione, da Paco Rabanne a semplicemente “Rabanne”; la seconda, l’evoluzione del logo, più minimale e insieme ispirato alla prima fragranza, Calandre, lanciata nel 1969, lo stesso anno in cui Rabanne firmò la sua celebre borsa metallica (chiamata, appunto, 1969); la terza, il debutto della collezione make up. E lo scorso 28 settembre, Parigi ha ospitato la sfilata della collezione PE 2024, la prima che interpreta la nuova identità dello storico marchio.

Queste importanti novità si susseguono nell’anno che si è aperto con la scomparsa di Paco Rabanne (il cui vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo) lo scorso 3 febbraio a 88 anni. Lo stilista si era ritirato dalle passerelle nel 1999. Da parte sua, Puig può contare su una solida crescita: l’azienda, che ha in portafoglio anche Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera, Dries Van Noten e Nina Ricci, ha chiuso il 2022 con 3,6 miliardi di euro di ricavi, in aumento del 40% rispetto al 2021, e punta ai 4,5 nel 2025.

La collezione è stata presentata in anteprima a Parigi, con una festa nel locale Silencio, firmato da David Lynch. Si trova al 142 di Rue Montmartre e la sua aura leggendaria è legata anche alle sue origini, come tipografia dove si stampò il celebre pamphlet “J’accuse” di Emile Zola nel 1898. «Rabanne è sempre stato un marchio gioioso e questo evento ha catturato perfettamente l’energia che si ritrova anche nella collezione Rabanne H&M - ha commentato Julien Dossena-. Voglio che le persone si sentano libere quando indossano i nostri capi, è stato bello vedere gli ospiti divertirsi e abbracciare lo spirito edonistico della collezione». «È stata una gioia rivelare la collaborazione Rabanne H&M a Parigi, con i nostri ospiti che hanno potuto scoprire il potenziale di questa collezione versatile», ha detto Ann-Sofie Johansson, Head of design e Creative Advisor di H&M.

Mugler è stato il marchio più recente coinvolto nelle collaborazioni “d’autore” di H&M, che dal 2004 a oggi ha proposto collezioni firmate da Karl Lagerfeld (la prima in assoluto), Versace, Giambattista Valli, Stella McCartney, Balmain, Erdem, Marni, Roberto Cavalli, solo per citarne alcune.