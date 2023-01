Raccolta differenziata, in appena 9 parchi nazionali su 24 i Comuni hanno raggiunto l’obiettivo del 65%

Sul piatto 30 milioni, ancora non impiegati

Che fare? Il cambio di rotta, secondo Legambiente, passa dall'utilizzare al meglio le misure di sostegno previste dalla legge finanziaria 2021 (legge 178/2020) che prevede per le ZEA (Zone economiche ambientali) dei Parchi nazionali un totale di 30 milioni per il biennio 2021-2022. Risorse importanti, che però i parchi non sono ancora riusciti a impegnare, anche a causa di una difficile applicazione della norma, e che andrebbero rimodulate e indirizzate nella giusta direzione per far raggiungere ai Comuni gli obiettivi previsti.