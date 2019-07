Raccolta record da 330 milioni di euro per l’unicorno SumUp

I “Pos” di SumUp si collegano tramite bluetooth a smartphone o tablet con connessione 3G, mentre SumUp 3G si connette automaticamente alla rete 3G tramite la scheda Sim integrata, senza costo dati o bisogno di Wi-Fi e smartphone.

Chi è SumUp. L’azienda è cresciuta a ritmi superiori al 120% anno su anno, attualmente ha 15 uffici in 3 diversi continenti e un team di 1500 persone. «Grazie a questo finanziamento - spiega a Il Sole 24 ORe Marc-Alexander Christ, co-founder di SumUp - puntiamo a continuare e consolidare l’espansione. Può sembrare strano ma in un anno siamo passati da 800 a 1500 persone. Ora la sfida più difficile per crescere è trovare forza lavoro qualificata».

L’azienda europea è presente in 31 Paesi che da solo rappresentano il 50% delle transazioni online. Quest'anno SumUp conta di generare oltre 200 milioni di reddito e per quanto riguarda il capitale nessun azionista possiedi pacchetti di maggioranza importanza. «Se temo una scalata - sorride il giovane manager -. In questo momento non ci converrebbe. Siamo in espansione, vediamo moltissimi margini di crescita, ci guarderemo intorno quando cominceremo a rallentare. E comunque già adesso siamo troppo costosi per le banche».