Raccolti distrutti e prezzi in rialzo. Il clima mostra il conto agli Usa

4' di lettura

Li chiamano Water Witches, stregoni dell’acqua. Fanno risalire le loro pratiche al medioevo, ma oggi escono dalla leggenda per fare ingresso nella realtà drammatica della grande siccità dell’Ovest americano. L’associazione dei rabdomanti American Society of Dowsers, che in tempi normali raccoglie un’armata eterogenea di duemila cacciatori di svariati tesori, è affollata di sciamani della H2O, armati con cui percepire “l’energia” di sorgenti e falde sotterranee nonostante le scomuniche della comunità scientifica. E i loro servizi, a due passi dal mondo high-tech di Silicon Valley, vanno a ruba: contesi da aziende agricole, viticoltori e allevatori alla disperazione.

La siccità record nella West Coast

È uno dei tanti segni della crisi di business, oltre che del dramma umano e ambientale, portata con sé dalla feroce spirale di ondate di caldo, svuotamento di risorse idriche e incendi record. Che, aggravati e moltiplicati dall’accelerazione dell’effetto serra, stanno devastando la metà occidentale degli Stati Uniti. Il 90% della regione è assediato da un’aridità senza precedenti, da California e Oregon a Nevada, Arizona, New Mexico, Utah, Washington, Idaho e Montana. Gli scienziati parlano ormai di mega-siccità.

Loading...

Con un bilancio in divenire: il governo calcola da inizio anno almeno otto disastri ambientali da oltre un miliardo di dollari, su tutti siccità e incendi ma anche l’opposto, alluvioni e bufere. E accanto ai drammi umani arrivano gli shock alle attività economiche, dallo spettro di raccolti compromessi o distrutti alle impennate di prezzi e inflazione alimentare. Fino a bruschi stop all’espansione di un West diventato tra i cruciali motori della crescita demografica del Paese.

California, bruciano case e boschi negli incendi

Gli effetti del cambiamento climatico

Il bilancio minaccia di diventare sempre più grave in futuro. «Siamo davanti fenomeni fuori scala. Lo stress sulla società è evidente e la verità è che non siamo pronti ad affrontarlo. Potremmo trovarci alla vigilia di una nuova fase di condizioni estreme che si sovrappongono tra loro, al di là della nostra esperienza di cambiamento climatico», dice Andrew Pershing, tra i responsabili dell’organizzazione di ricerca e divulgazione Climate Central. La National Oceanic and Atmospheric Administration federale mostra come l’impatto del clima estremo si sia intensificato: se dagli anni 80 il conto è di 298 “eventi” multimiliardari (una media annuale di 7,1) nel più recente quinquennio la media è più che doppia, 16,2. In dieci anni gli incendi hanno distrutto in media 7,5 milioni di acri l’anno, il doppio del decennio precedente.

Nella valle della morte punte di 54 gradi

Il rapido succedersi degli eventi, quest’anno, ha fatto scattare l’allarme. Temperature record si sono susseguite nel Nord-Ovest degli Usa (e in Canada), con record mondiali di 54° Celsius nella Valle della Morte californiana e massimi, diurni e notturni, polverizzati in quasi 600 località in soli 30 giorni. Sulle Montagne Rocciose il termometro è salito oltre i 40° e la fresca Portland in Oregon ha sfiorato i 47°. Centinaia di decessi sono stati attribuiti alla “heat dome”, la cupola di caldo bloccata sulla regione dall’indebolimento della circolazione atmosferica. In stati occidentali già afflitti da mancate piogge e nevicate invernali: la maggiore riserva d’acqua sul fiume Colorado che nutre buona parte dell’Ovest, Lake Mead creata dalla diga Hoover negli anni 30, è ai minimi dalla nascita.