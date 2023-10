Racconigi meraviglia Unesco

La storia di Racconigi è legata indissolubilmente al suo castello. Fondato intorno all’XI secolo come casaforte nella Marca di Torino, passò ai marchesi di Saluzzo e successivamente ai vari rami della famiglia Savoia. A partire dal 1997 il Castello Reale di Racconigi, tra i più interessanti della regione per ricchezza degli ambienti e il gradevole parco, fa parte dei beni Unesco inseriti nel sistema delle Residenze della Casa Savoia in Piemonte. La presenza dei Savoia è rintracciabile nei nomi delle vie e negli edifici sacri della città, che può essere esplorata anche seguendo un altro filo conduttore, quello legato al mondo della seta. Fin dal XV secolo ci sono tracce della produzione di passamaneria e velluti di seta. Dal 2017 il piccolo Museo Giardino della Civiltà della Seta ha il compito di raccontare questa preziosa storia lunga cinque secoli. La campagna che circonda la città offre ulteriori spunti di visita. La Tenuta Berroni, affascinante villa con parco all’inglese gestita dalla contessa Alessandra Castelbarco Visconti, periodicamente apre le porte al pubblico ed è disponibile per eventi e soggiorni. La tenuta ospita oggi anche un’agrigelateria: con il latte locale si producono yogurt e gelati artigianali di alta qualità. Da oltre 30 anni Racconigi è inoltre sede del Centro Cicogne e Anatidi federato Lipu, una vasta area umida non lontana dal castello, frequentata da decine di cicogne e volatili che nidificano e sostano durante la migrazione, un vero spettacolo della natura.

