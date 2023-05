Raccontare il futuro del futuro: al Festival di Trento pieno di presenze

Il Festival dell’economia è un viaggio dentro ai limiti della cultura italiana (la prevalenza del genere maschile, questa volta ridotta significativamente) e anche una connessione diretta con i luoghi del “vasto mondo”, laddove accadono le cose. «Il link fra radicamento territoriale e dimensione globale – aggiunge l’amministratrice delegata – è stato per la prima volta messo in atto con gli incontri avuti con esponenti della business community, del mondo della ricerca e dell'università straniere: San Francisco, Lugano, Johannesburg e Abu Dhabi sono stati essenziali per iniziare a costruire anche questo nuovo pezzo del nostro discorso pubblico».

Il rigore della ricerca scientifica – come lingua franca della cultura e del sapere internazionale – è stato citato da Paola Iamiceli, prorettrice vicaria dell’Università di Trento: «La risposta ai giovani e alle loro paure è questa. Il rigore. La profondità del pensiero. La semplicità non banale nella comunicazione. Il dialogo. Guardarsi negli occhi gli uni con gli altri. Per questo credo che sia fondamentale il riferimento a loro. Sia come destinatari delle nostre proposte sia come primi fautori del mondo che verrà».

Il rigore nell’attitudine scientifica si è unito, peraltro, già fin dalle prime ore del Festival, con un senso non banale né superficiale di divertimento: «Il lavoro organizzativo durato un anno – ha sottolineato Federico Silvestri, direttore generale media e business del Sole 24 Ore – è stato orientato molto al coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi».

I ragazzi, dunque. Le nuove generazioni. Il dialogo fra chi ha già vissuto e chi invece sta per entrare nella adolescenza e, poi, nella vita adulta in questo drammatico tempo nuovo.

Su questo si è espresso Fabio Tamburini, nella sua veste di presidente del Comitato scientifico del Festival: «Il futuro si sta costruendo alla velocità della luce. È sufficiente pensare a quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla finanza, sulla industria, sulla nostra quotidianità. E a quali conseguenze avranno i nuovi avveniristici viaggi della Space Economy, anche per collegare continenti che oggi sono distanti ore e ore di viaggio. Domani non sarà più così. La tensione deve essere naturalmente rivolta soprattutto a loro. In un momento in cui, con le nuove innovazioni, e con i rivolgimenti della geopolitica, in cui ha fatto di nuovo la sua comparsa la guerra, si è verificato un mutamento totale del paradigma. Tocca a noi provare a costruire un pensiero e un dibattito su tutto questo. Il Festival dell’economia di Trento serve a questo».