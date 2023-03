Racing Force amplia il suo quartier generale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’apertura di un nuovo stabilimento in North Carolina e l’avvio dell’ampliamento della fabbrica di caschi in Bahrain, Racing Force,società specializzata nella realizzazione di prodotti per la sicurezza negli sport motoristici e quotata a Milano e Parigi, avvia anche il piano di ampliamento della sede principale del gruppo a Ronco Scrivia (Genova).

L’opera, il cui completamento è previsto per il 2024, consentirà a Racing Force group, spiegano presso l’azienda, di incrementare la capacità produttiva e di stoccaggio logistico a servizio dei propri clienti e delle società controllate in Bahrain e negli Stati Uniti.

Quattromila metri quadrati in più

La superficie complessiva dell’edificio passerà dagli attuali 8mila metri quadrati a circa 12mila, con una crescita del 50%, e i lavori, assicurano i vertici del gruppo, procederanno senza interruzioni delle attività ordinarie.

«È stata posta particolare attenzione - spiega una nota - verso la sostenibilità ambientale, con soluzioni quali l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di una rete di regimazione delle acque meteoriche, e l’utilizzo di materiali green ecocompatibili, che permetteranno di ottimizzare il fabbisogno energetico della sede».

Strategia di sviluppo

L’ampliamento del complesso di Ronco Scrivia, come si è accennato, rientra nella strategia generale di sviluppo di tutte le sedi del gruppo, in particolare quelle di Sakhir (Bahrain) e Mooresville (anche nelal nuova fabbrica è previsto un raddoppio degli spazi). «L’obiettivo - chiarisce la nota - è rispondere al costante incremento della domanda dei prodotti a marchio Omp, Bell, Zeronoise e Racing Spirit, così come supportare i programmi di diversificazione già avviati, grazie al know-how maturato nelle competizioni motoristiche».