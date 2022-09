Racing Force scatta, festeggia la semestrale oltre le attese

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Racing Force Group scatta a Piazza Affari, festeggiando i conti del semestre migliori delle attese. I titoli, nonostante il calo della Borsa, arrivano a guadagnare quasi il 10%. La società, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto in rialzo del 92,6%, a 6,9 milioni di euro, su ricavi migliorati del 34,7% a 33,6 milioni. La posizione finanziaria netta è risultata positiva per 0,1 milioni di euro (da -0,7 mln di fine 2021).

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha commentato: «Il percorso tracciato da Racing Force è molto positivo, anche se il panorama politico ed economico internazionale è decisamente incerto, per cui occorre massima cautela. Tuttavia, il recente ingresso sul mercato di Parigi e il concretizzarsi dei nostri programmi di diversificazione confermano le positive prospettive per il nostro futuro, anche a medio termine, confermando la nostra strategia di internazionalizzazione volta a sfruttare appieno il potenziale dei nostri brand e dei mercati in cui operiamo».

Gli analisti di Equita consigliano di acquistare le azioni (Buy), stimando un target di prezzo a 6,7 euro, sebbene ritengano che il rialzo del listino prezzi effettuati dall'azienda farà registrare i propri effetti più che altro l'anno venturo. «Vediamo spazio per alzare la nostra stima di ricavi 2022 di 3/5 milioni, in area 54/56 milioni. Rimaniamo più prudenti sul rialzo dell'ebitda (+5% a 10,5/10,6 milioni) per le dinamiche dei costi», hanno spiegato.