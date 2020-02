Racket contro la Juve, pesanti indizi di estorsione per biglietti e abbonamenti Nell’ordinanza impugnata emerge il clima di intimidazione dei capi ultras, in grado controllare grazie al prestigio criminale di alcuni la curva sud di Patrizia Maciocchi

Sono “numerosissimi” gli elementi indicativi di una «azione convergente delle frange estreme della tifoseria, volta a condizionare pesantemente le scelte della società nella distribuzione di abbonamenti e biglietti mediante minaccia anche esplicita di porre in essere iniziative pregiudizievoli per il club, viste anche le sanzioni irrogabili alla società a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti dei propri tifosi».

Il clima di intimidazione

La Cassazione (sentenza 7265) dà pieno riscontro all’inchiesta della Procura di Torino, per le estorsioni alla Juventus, che lo scorso 16 settembre ha portato all’ arresto di 16 ultrà. Gli ermellini accolgono il ricorso del Pm contro l’ordinanza con la quale il 26 settembre uno di loro era stato rimesso in libertà e convalidano il carcere per il leader di “Tradizione”, una delle fazioni ultrà. Per la Cassazione il Tribunale ha correttamente richiamato il clima di costante intimidazione esercitata dai capi ultras, denunciato anche dal manager juventino, delegato dalla società guidata da Andrea Agnelli a tenere i rapporti con questi. Grazie al prestigio criminale di esponenti di spicco dei singoli gruppi, all’interno del quale il leader di “Tradizione” aveva un ruolo di spicco, gli ultras erano in grado di controllare gran parte della curva sud.

Le minacce al rifiuto dei biglietti per gli striscionisti

La Cassazione dà conto di uno stralcio di sommarie informazioni - rese dal manager bianconero e riportate nel provvedimento impugnato - con la notizia di una dura reazione dei tifosi più esagitati di fronte al rifiuto alla richiesta di avere biglietti gratuiti per gli “striscionisti”. Un no al quale lo stesso leader di “Tradizione” aveva reagito dicendo che si sarebbe dovuto tornare ai “vecchi metodi”. E con questo intendeva possibili proteste davanti ai cancelli, l’accensione di fumogeni dentro lo stadio - evento che avrebbe fatto scattare le sanzioni amministrative per la società - e manifestazioni di disturbo nel corso degli allenamenti della squadra o davanti alla sede sociale, come già avvenuto in passato.