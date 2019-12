Raddoppiano fondi per borse studio università

(© giovanni mereghetti)

Raddoppiano i fondi per le borse di studio per l'università. La commissione Bilancio del Senato ha approvato alcuni emendamenti riformulati, sottoscritti da tutta la maggioranza, che porta da 16 a 31 milioni il finanziamento aggiuntivo nel 2020 per promuovere il diritto allo studio universitario.