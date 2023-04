Raddoppio del Monte Bianco, le imprese chiamano Roma

Tra le critiche che vengono mosse, al di qua e al di là del confine, all’ipotesi di raddoppio del tunnel ci sono soprattutto quella dell’aumento del traffico e del conseguente maggiore inquinamento. Contestazioni che Turcato respinge decisamente: «Non si vuole aumentare la capienza del traforo né, tantomeno, l’inquinamento. Oggi assistiamo a code chilometriche di tir in alta stagione e, soprattutto, all’impossibilità dei camion frigo di passare contemporaneamente nei due sensi lungo la canna a causa dell’aumento delle dimensioni. La situazione attuale è di camion di vario genere che per ore mantengono accessi i propri motori in attesa di poter transitare». Disporre di due canne, per Turcato e i sostenitori del raddoppio, aumenterebbe la sicurezza dell’infrastruttura, faciliterebbe la futura manutenzione e contribuirebbe a limitare l’inquinamento, «perché i passaggi sarebbero contingentati e ottimizzati».

Le ultime elaborazioni dicono che la regione ha esportato nel 2021 beni per 718,2 milioni di euro e il peso dell’export sull’economia regionale è del 12,4%. La Francia è la prima destinazione Ue, con una quota del 20,66% sul totale. Il tunnel rappresenta anche il 5,8% del traffico pesante dell’intero arco alpino.

Contro il raddoppio si è espresso di recente in Francia il sindaco di Chamonix, e in regione il gruppo Adu (Ambiente, diritti, uguaglianza).

Favorevole, invece, il presidente della Regione Testolin che ha ribadito la necessità di un tavolo intergovernativo. Un’idea condivisa da Francesco Turcato, per il quale «la valenza strategica del collegamento richiede un confronto tra Roma e Parigi e il coinvolgimento dell’Unione europea».

In un recente question-time in Parlamento il ministro Matteo Salvini si è espresso per l’apertura di un tavolo di confronto con il governo francese sul tema. Del resto, secondo il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, alternative percorribili non ce ne sono: l’ipotesi ferroviaria sarebbe molto più costosa, con tempi più lunghi e con un impatto molto relativo sul trasporto merci. Scegliere percorsi diversi vorrebbe dire aumentare del 20% i costi per gli operatori e le aziende esportatrici.