Radici Group raddoppia in Cina, polimeri per l’auto elettrica

Dopo quasi 16 anni di presenza in Cina, due locazioni e altrettanti traslochi Radici Group festeggia oggi l’inaugurazione del suo primo stabilimento di proprietà. Oltre 36mila metri quadrati di impianto che hanno visto la luce nel parco industriale della città di Suzhou, nella provincia orientale dello Jiangsu, dove storicamente hanno trovato casa parecchie realtà industriali italiane. L’area, per la quale sono stati investiti 35 milioni, è stata progettata per raddoppiare la produzione di tecnopolimeri, di cui il gruppo è player mondiale, allargando così la capacità ad ulteriori 30mila tonnellate/anno e diventando il polo più grande a livello mondiale.

Con l’addio al motore endotermico - deadline tracciata dalla Unione europea con il pacchetto Fitfor 55 - il settore dell’automotive è oggi fortemente concentrato sul metal replacement: l’alleggerimento dei componenti è mainstream e i polimeri si prestano ad essere i sostituti naturali delle leghe metalliche all’interno delle autovetture, riducendo così le emissioni e garantendo performance a volte anche migliori date le caratteristiche di resistenza al calore e al movimento. Da qui anche la decisione di Radici di destinare una parte importante dello spazio del nuovo stabilimento alla ricerca e allo sviluppo. «L’impianto di Suzhou è stato edificato a tempo di record – ha spiegato Angelo Radici -, la costruzione è molto bella e risponde a tutti i criteri delle tecnologie green oggi disponibili. Inoltre, potrà essere ampliato a sua volta: la visione che sottende il progetto è a lungo termine, in linea con la nostra strategia di internazionalizzazione, intesa come vicinanza al cliente. Per questo motivo abbiamo anche investito in nuovi macchinari e linee di produzione ad alta tecnologia».

Il nuovo stabilimento

L’apertura del nuovo sito è stato un passaggio obbligato, la naturale conseguenza di fronte a un mercato, quello dei tecnopolimeri, che è cresciuto in modo esponenziale (+40%) e che ha lasciato indietro l’Europa. Tenuto poi conto che in Cina si produce il 30% delle auto elettriche a livello mondiale è facile intuire quanto il settore automotive possa ancora espandersi. La grande accelerazione porta anche una data. «Era il 2021 - spiega Cesare Clausi, Global sales director Radici Group High Performance Polymer - quando la domanda è esplosa, subito dopo la pandemia, e tutto si è rimesso in moto. Proprio allora, grazie alla lunga esperienza e conoscenza del mercato, Radici non si è fatta trovare impreparata: la richiesta è stata fronteggiata, un passaggio questo che ha permesso di consolidare i rapporti con grandi clienti che hanno visto nel nostro gruppo un partner affidabile».