Radici dopo le mascherine è pronta a fare filtri per auto e costruzioni

Il macchinario è grande, lo stiamo installando in questi giorni presso la Tessiture Pietro Radici, azienda del gruppo con sede a Gandino, in val Seriana, una delle zone più colpite dal virus. Saremo la società italiana con la maggior capacità produttiva media: 200 chili/ora di materiale, che consente di produrre 170 milioni di mascherine al mese.

A quanto ammonta l’investimento della nuova linea?

Quindici milioni. Abbiamo deciso nel giro di una settimana, in modo quasi garibaldino: si era aperta una finestra, dovevamo cogliere l'occasione al volo. Abbiamo acquistato la miglior macchina sul mercato: è bicomponente, accanto al polipropilene (il materiale grezzo che serve per le chirurgiche, ndr) è in grado di lavorare anche il polietilene. Potremmo pensare anche di fabbricare filtri fatti in nylon per prodotti più sofisticati e resistenti. Il nylon in fin dei conti è la matrice del nostro gruppo.

Velocità nella scelta e versatilità della macchina. È un effetto della pandemia?

Sì, in futuro anche gli impianti dovranno essere più flessibili, magari con meno capacità in termini di volumi ma con la facoltà di fare più prodotti diversi e di cambiare programmi in pochissimo tempo.