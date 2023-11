Radici di Mastroberardino nella top 5 di Wine Spectator: «Troppi ordini, ecco come li gestiamo»

Va ricordato che nel caso del Taurasi Radici la “riserva” viene lanciata sul mercato dopo almeno sei anni di invecchiamento. Da pochi giorni è stata infatti lanciata quella dell’annata 2017 mentre il Radici premiato, il 2016, è stato sbarcato sul mercato un anno fa, a novembre 2022.

«La nostra normale policy – spiega il produttore campano – prevede che la riserva dopo un anno dal lancio esca dal listino ordinario per entrare in quello “prestige” per il quale le consegne vengono autorizzate una a una da me, personalmente. Un sistema che abbiamo escogitato per avere bottiglie a sufficienza per le grandi verticali. In media come nostra library di famiglia ogni anno mettiamo da parte a seconda dell’annata, tra le 1.800 e le 2.400 bottiglie di Radici proprio per proiettarle nel tempo e assicurarne la disponibilità in eventi futuri. Molte meno per i vini bianchi, tra le 700 e le 800 bottiglie».

«Finora si è sempre pensato all’ingegneria di cantina dal punto di vista di chi costruisce le cantine – spiega Lorenzo Tersi, ceo della Lt Wine & Food Advisory e consulente di primarie cantine italiane –. In realtà, nel caso di un riconoscimento come quello di Wine Spectator, occorre anche “un’ingegneria distributiva” per gestire una cantina. Mentre spesso le aziende si fanno cogliere impreparate. Il punto di partenza è che la cantina che riceve un premio del genere non può aumentare i listini dopo aver comunicato i prezzi al mercato. Ne andrebbe della propria reputazione. E rischia di subire la pressione degli intermediari che cercano di accaparrarsi le bottiglie per realizzare margini sulla loro vendita ai collezionisti. Occorre un protocollo scientifico distributivo per queste annate diventate cult e gestire il nuovo posizionamento della cantina. La chiave è prediligere gli interlocutori storici che già ti avevano scelto e avevano creduto nel tuo prodotto assegnando loro delle priorità».





