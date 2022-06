RadiciGroup Chimica, a Novara il polo hi tech per abbattere i gas serra

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’intreccio di tubi d’acciaio che anima e avvolge lo stabilimento Radici Chimica di Novara racconta di una sfida, partita ormai più di dieci anni fa. L’ampia area industriale, un tempo di proprietà Montedison, è l’avamposto tecnologico del gruppo bergamasco Radici per lo studio e la realizzazione dei progetti di sostenibilità ambientale.

Una sorta di fabbrica green dove tutto è minuziosamente studiato e progettato per abbattere le emissioni dirette di gas serra. Una sfida, appunto, che ha permesso di toccare traguardi importanti: tra il 2011 e il 2020 le emissioni a livello di gruppo sono diminuite del 70%, passando da 700mila tonnellate annue di anidride carbonica equivalente a circa 200mila tonnellate.

In Piemonte, Radici ha il suo fortino di produzione di materie prime, che per il 30% vengono utilizzate per il business del gruppo e per il restante esportate. Da qui, tra l’altro partono anche i polimeri che vengono lavorati negli stabilimenti esteri. Il prodotto principale è la poliammide 66, ma in loco vengono anche realizzati gli intermedi chimici e i reagenti necessari per ottenere la poliammide, in particolare: l’acido adipico, l’esametilendiammina, l’acido nitrico e l’idrogeno. E proprio dalle reazioni chimiche degli acidi adipico e nitrico deriva un sottoprodotto che contribuisce alle emissioni effetto serra con una capacità superiore di 265 volte quella dell’anidride carbonica: il protossido di azoto.

Per l’abbattimento di questo gas sono stati messi a punto tre importanti interventi attraverso un piano di investimenti pluriennale di oltre 10 milioni: un reattore, progettato e brevettato dall’azienda, che sfruttando un catalizzatore disposto su tre letti che decompone il protossido di azoto nei due elementi che lo compongono (azoto e ossigeno) rendendolo così innocuo per l’atmosfera; l’installazione di un impianto per abbattere il protossido di azoto associato alla produzione di acido nitrico. Infine, con lo scorso anno è stato completato un sistema di abbattimento delle emissioni associate alla produzione di acido adipico. Dall’attivazione di questo ultimo impianto, in nove mesi, sono state eliminate più di 35mila tonnellate equivalenti di anidride carbonica portando così lo stabilimento di Novara a registrare un livello di emissioni di protossido inferiore a 10 parti per milione, un valore pressoché nullo.

«Siamo gli unici produttori italiani di acido adipico e gli investimenti per migliorare le performance legate al suo processo ci hanno permesso di raggiungere risultati importanti per rendere più sostenibile il nostro business», ha detto Maurizio Radici, vice presidente del gruppo. E ha aggiunto: «Il nostro lavoro di abbattimento delle emissioni è cominciato ben prima che la normativa lo rendesse obbligatorio. Abbiamo infatti iniziato a studiare le tecnologie disponibili fin dalla fine degli anni 90 e ci siamo fatti promotori dell’ingresso del settore chimico italiano nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra Emission Trading System nel 2011, due anni prima dell’obbligo di legge».