Radio 24, dal 26 luglio il palinsesto estivo con i nuovi programmi

Olimpiadi, ambiente, risparmio, cultura e ripresa economica. L’attualità in diretta è sempre al centro della programmazione di Radio 24 anche per il palinsesto estivo 2021, al via lunedì 26 luglio. Oltre all’informazione nei GR a cura della redazione, quest’estate ci sarà tanto sport con la cronaca delle Olimpiadi e poi nuove storie da raccontare. Due nuovi programmi sono dedicati all’ambiente e alla sostenibilità: Madre Terra e Futuro Prossimo.

Al mattino alle 7 si parte con la rassegna dei quotidiani e gli approfondimenti sulle principali notizie con Giulia Crivelli. Alle 8, sempre in diretta, racconteremo questa strana estate dove si parte senza andare lontano e si riparte con cautela e speranza, in Ma cos’è questa estate: Laura Bettini, Elisabetta Fiorito e Valentina Furlanetto, si alterneranno alla conduzione. Alle 17, come sempre, il resoconto della giornata economico finanziaria con Focus economia e alle 18 Effetto notte estate con Andrea Ferro.

Olimpiadi protagoniste di Tutti convocati, che durerà un’ora e mezza a partire dalle 14, per seguire insieme a Carlo Genta e Giovanni Capuano, con l’inviato Dario Ricci, tutto quello che succede a Tokyo. Ovviamente in diretta anche la domenica dalle 17 alle 19.

Per stare in forma, Obiettivo salute estate, in onda alle 11,30 con Nicoletta Carbone: un focus sul benessere psicofisic

Nel fine settimana ancora attualità, al sabato mattina, con la rassegna dei settimanali di Giulia Crivelli, e con le puntate speciali di Nessun luogo è lontano, per un’informazione su cosa accade oltre confine. Come evitare truffe e truffatori, i consigli ironici ne Il serpente Corallo, di Stefano Elli, Marco Lo Conte, e Mauro Meazza. Storia dell’economia di piccole cose, la versione estiva del programma di Anna Migliorati. Ma attualità è anche quella delle notizie dal mondo della tecnologia, con 2024 di Enrico Pagliarini, mentre Pepe Moder ci farà fare un viaggio a ritroso con C’era una volta internet.