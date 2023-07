Radio 24, al via il palinsesto estivo: un racconto di qualità con uno sguardo al futuro

Attenzione anche all'Economia delle piccole cose, che allarga i suoi spazi e diventa XL per capire, con Anna Migliorati, che dietro molte scelte quotidiane si muove un mondo di economia.

Nella mattina di Radio 24 alle 9.30 si parla delle scoperte, delle innovazioni e degli strumenti per la transizione ecologica nella versione estiva di Smart city di Maurizio Melis.

A seguire i viaggi di Grand tour curato da Valeria De Rosa con i suggerimenti di Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, per scoprire nuovi itinerari in bici e a piedi.

Alle 11 tutti i consigli per la salute ed il benessere con Nicoletta Carbone In vacanza con Obiettivo salute per mettersi alla prova e organizzare una personale remise en forme anche in durante le ferie.

Nel corso del pomeriggio andranno in onda le storie più emozionanti di Matteo Caccia racconta, di Matteo Caccia, e alla sera la musica con le interviste di Manuel Agnelli in Leoni per Agnelli. Per lo sport, con l'inizio del campionato, dal 21 agosto ritorna anche l'informazione sportiva in Tutti convocati, con Giovanni Capuano.