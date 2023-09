Radio 24, arriva Lucia Annunziata: le novità del palinsesto

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Siamo nel mezzo di un cambiamento profondo, una trasformazione da un gruppo editoriale a un gruppo multimediale, in cui Radio 24 ha un ruolo da protagonista. Dalla sinergia con i podcast all’organizzazione di eventi, come il Festival dell’economia di Trento, appassiona soprattutto i più giovani, essendo generalista e raccogliendo un pubblico più variegato rispetto a quello che legge il Sole 24 Ore. In un momento di infodemia, la radio insegna ad ascoltare, rimane un media insostituibile». Così Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, ha aperto la presentazione del palinsesto autunno-inverno 2023-2024 di Radio 24, al Mudec di Milano. Forte dei risultati del primo semestre 2023, con un'audience affezionata di 2,26 milioni di ascoltatori nel giorno medio e un incremento del 10% dell'ascolto lunedì-venerdì nel quarto d'ora medio, la nuova programmazione concentra le novità nella giornata di sabato

«I risultati di ascolto dal lunedì al venerdì sono entusiasmanti. Il weekend ha sempre rappresentato un momento di vulnerabilità. L'anno scorso siamo intervenuti sulla domenica, con risultati interessanti: +33% di ascolti nel quarto d'ora medio. Ora facciamo un’intervento sul sabato», ha spiegato il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.

Loading...

Arriva Lucia Annunziata

Una delle novità è l’arrivo a Radio 24 di Lucia Annunziata, che insieme al vicedirettore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio condurrà al sabato dal 9 settembre il programma “Amici e nemici. L’informazione della settimana”, dall 8.30 alle 10: i temi di maggiore attualità della settimana, per offrire gli strumenti per comprenderne possibili sviluppi ed impatti.

La seconda novità per la mattinata del sabato sarà all'insegna della passione calcistica con un altro nome di richiamo: alle 11.30 Pierluigi Pardo con il suo “In campo con Pardo” porterà gli ascoltatori negli spogliatoi per un appuntamento pre-partita che offrirà anticipazioni, approfondimenti, ultimissime dai campi e qualche pronostico sugli appuntamenti calcistici del weekend in compagnia di ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Sabato mattina in diretta

«Saremo in diretta tutto il sabato mattina», ha raccontato il vicedirettore esecutivo di Radio 24 Sebastiano Barisoni durante la presentazione: «Uno sforzo produttivo importante» per una emittente che già trasmette 540 ore di diretta mensili, con il 93% di parlato. Lo spazio di approfondimento del sabato mattina è completato da tre appuntamenti consolidati di Radio 24: alle 10 “Si può fare” di Laura Bettini, il programma dedicato alla sostenibilità e all'attualità declinata in positivo, alle 12 i temi di attualità nel mondo della salute con “Obiettivo salute” di Nicoletta Carbone e alle 12.30 l'appuntamento settimanale sulla cronaca internazionale con “Nessun luogo è lontano” di Giampaolo Musumeci.