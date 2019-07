Radio 24, in arrivo nel week end di luglio 4 nuovi programmi

2' di lettura

Radio 24 non perde la tradizione estiva di leggere un libro. Vicina ai suoi ascoltatori che più amano la lettura con programmi interamente dedicati ai libri, quali Il cacciatore di libri e Un libro tira l'altro, quest'estate Radio 24 vuole celebrare il 30esimo anniversario dalla scomparsa di Georges Simenon con il programma “Radiolibro: giallo Simenon”, una produzione in collaborazione con Emons audiolibri. In anteprima esclusiva su Radio 24, Tommaso Ragno, uno dei più importanti attori del nostro teatro, legge L'uomo che guardava passare i treni. I file audio delle puntate potranno essere ascoltati su www.radio24.it, mentre la versione integrale dell'audiolibro sarà disponibile in libreria dal 12 settembre in libreria e su tutte le piattaforme digitali di Emons.

Sabato alle 14,45 un nuovo programma dedicato all'acqua “Mare Futuro - Il domani dell'acqua e l'acqua di domani”, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Dai ghiacci dell'Antartide ai robot subacquei, dall'irrigazione dei campi all'acqua su Marte fino alle navi che si guidano da sole. Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi toccheranno tutti i temi più curiosi legati al mondo ‘liquido' che racconterà le tecnologie per la salvaguardia e la valorizzazione dei nostri mari, ma anche dell'archeologia subacquea, fino ad arrivare alle nuove fonti di energia alternativa. La trasmissione è realizzata in collaborazione con ISME (Interuniversity Center of Integrated Systems for the Marine Environment), il centro interuniversitario per le ricerche sul mare.

• Alla domenica alle 16.00, “Sfogliando Olympia - Quando lo sport é tutto da leggere” di Dario Ricci: le grandi storie dello sport raccontate attraverso la letteratura sportiva, i suoi campioni, i suoi autori, i loro segreti. Dario Ricci accompagnerà gli ascoltatori nella lettura dei grandi libri di sport, raccontati da scrittori e atleti.

Infine tra le novità della domenica, alle 18.00 ecco l'arrivo di “Fattore Umano”, condotto da Simone Spetia. Si parla molto spesso di macchine, robot, algoritmi, ma non abbastanza di quanto la tecnologia stia cambiando gli esseri umani. Siamo migliori o peggiori di quando internet e gli smartphone non c'erano? O siamo semplicemente diversi? E fin dove arriveremo? “Fattore Umano” indaga proprio su questo. Per le risposte basta sintonizzarsi sulle onde di Radio 24.

Per l'ascolto: www.radio24.it