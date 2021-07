Radio 24 aumenta la fedeltà di ascolto: +3% nel quarto d’ora medio

3' di lettura

Si chiude un primo semestre complicato per il mondo della radio. Gli ascoltatori medi giornalieri (sopra i 14 anni di età) secondo i nuovi dati relativi al 1° semestre 2021 di RadioTER, l’indagine ufficiale sull’ascolto delle radio italiane, sono stati 33,2 milioni. Un confronto in qualche modo omogeneo potrebbe essere fatto con lo stesso periodo del 2019. E qui all’appello per il mezzo radio manca un 4,5 per cento.

Insomma un altro semestre estremamente complesso quello su cui ha alzato il velo Ter, il Tavolo Editori Radio. Sei mesi fortemente condizionati dalla pandemia che ha modificato la quotidianità degli italiani con imponenti e necessarie limitazioni alla mobilità e alle possibilità di aggregazione. I dati del 1° semestre 2021 sono così l’immagine di un periodo che si spera passato. Già nelle ultime settimane di rilevazione, infatti, si è assistito a un graduale ritorno alla normalità che lascia ben sperare sulle dinamiche di ascolto della radio.

L’audience nel dettaglio

Rtl 102.5 si conferma leader degli ascolti radiofonici con 6 milioni e 396mila ascoltatori nel giorno medio, staccando di oltre un milione di ascoltatori Rds, seconda in classifica con 4,96 milioni e di quasi due milioni Radio Deejay, del gruppo Gedi, terza con 4,62 milioni di ascoltatori. La classifica prosegue con Radio Italia (4,54 milioni); 105 (4,18 milioni) che è parte di RadioMediaset; Radio1 Rai (3,68 milioni); Kiss Kiss (2,95 milioni); Radio 2 Rai (2,82 milioni); Virgin (2,48 milioni) e Radio 24 a chiudere la top ten delle principali emittenti italiane (2,27 milioni di ascoltatori nel giorno medio).



Per Radio 24 aumenta l’indice di fedeltà

In questo quadro per l’emittente radiofonica del Gruppo 24 Ore le migliori notizie arrivano dalla crescita nella fedeltà d'ascolto, segnando un aumento del +3% nel quarto d'ora medio rispetto al 1° semestre 2019. In aumento anche la share che rispetto al 1° semestre 2019 cresce dell'8% a quota 3,5%. L'aumento dell'indice di fedeltà degli ascoltatori premia il valore del format di Radio 24 fondato sulla credibilità dell'informazione e la qualità dei contenuti nei Gr e nei programmi. Un format sostenuto dalla capacità di sviluppare nuovi prodotti, declinati sulle diverse piattaforme con una media mensile di oltre 6 milioni e mezzo di podcast ascoltati fra programmi e podcast originali.

«Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il Direttore Responsabile di Radio 24 e del Gruppo 24 ORE Fabio Tamburini – per il costante riconoscimento da parte del pubblico della qualità di lavoro della redazione e dei collaboratori, che si sono particolarmente impegnati a garantire l'informazione e gli approfondimenti utili e necessari per affrontare le difficoltà della pandemia e dell'evoluzione economica. Un progetto editoriale, quello di Radio 24, unico nel panorama radiofonico italiano, che unisce informazione e programmi di intrattenimento, marchio distintivo per tutto il Gruppo».