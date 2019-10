Radio 24 compie i primi vent’anni e festeggia con il nuovo logo

I programmi di Radio 24 vivono anche nell’interazione tra piattaforme on air, on line e social, grazie anche alle dirette video in streaming e su Facebook di molti programmi giornalieri. Radio 24 è inoltre già presente nei dispositivi Google Home Italia e Alexa, e proseguirà con nuove produzioni la collaborazione con la piattaforma Audible, inaugurata con due coproduzioni lo scorso anno. Da segnalare anche il rafforzamento della partnership con Sky, con uno scambio più frequente di commentatori ed esperti tra i due canali, e la nuova collana I libri di Radio 24-Il Sole 24 Ore.

«Nella storia dell’evoluzione dei media la radio è stata più volte data per spacciata, prima per l’avvento della tv, poi del web e dei social - dice il direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor Fabio Tamburini -. Il bilancio oggi è completamente diverso. Tra tutti i media proprio la radio è stata quella che ha dimostrato maggior vitalità e capacità di adattamento alle nuove tecnologie sfruttandone di volta in volta le potenzialità - . In questo contesto Radio 24 ha vinto la scommessa di una radio, autorevole e libera, in continua evoluzione e in prima linea su tutti i nuovi canali di diffusione e fruizione dei contenuti, grazie al valore aggiunto del modo di fare informazione della redazione e dei conduttori».

«Questo conferma - aggiunge il vicedirettore esecutivo Sebastiano Barisoni - che Radio 24 è proiettata verso il futuro, ma senza perdere l’elemento innovativo che caratterizza da sempre la sua identità: ossia l’aver messo insieme il modello delle radio all-news e il modello della radio-talk. Sempre con contenuti di qualità».

Per Federico Silvestri, direttore generale della concessionaria 24 ORE System, amministratore delegato di 24 Ore Cultura e direttore business unit Radio 24 «il compleanno dei 20 anni di Radio 24 rappresenta il punto di atterraggio, ma soprattutto di partenza per raccontare l’emittente nei prossimi anni: un momento significativo sia per il lancio di una nuova immagine attraverso un’iniziativa di grandissimo engagement degli ascoltatori, andata assolutamente oltre le nostre aspettative, sia per il lancio di una piattaforma multimediale e multicanale che implementa il concetto di fruizione dei contenuti, grazie al nuovo sito che partirà a metà ottobre».