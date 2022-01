Radio 24 consolida la crescita con 2,24 milioni di ascoltatori medi al giorno nel 2021

“I dati relativi agli ascolti 2021 – dichiara il Vicedirettore Esecutivo di Radio 24 Sebastiano Barisoni – confermano la qualità dell’informazione di Radio 24, che è stata garantita grazie all'impegno congiunto dei giornalisti delle news e dei conduttori dei programmi”.

“I dati 2021 confermano la fedeltà all'ascolto di Radio 24 e alla sua proposta editoriale, che viene ormai fruita dagli ascoltatori attraverso tutti i canali disponibili grazie al digitale e alla multicanalità - commenta Federico Silvestri, Direttore Generale Radio 24 e 24 Ore System – La nostra audio content strategy, varata ormai da due anni, sta dando infatti grandi risultati in termini di produzioni originali, più di 20 solo nel 2021, e di download”. “Anche il mercato – aggiunge Silvestri - ha riconosciuto la grande capacità narrativa di Radio 24 e sempre più aziende ci hanno scelto come partner ideali per la produzione di contenuti e, più in generale, per la costruzione di tutte le iniziative utili a comunicare valori e relazioni da condividere con il pubblico. Una nota particolarmente positiva è la reazione entusiastica del mercato al nostro ritorno in eventi esterni nella seconda parte dell'anno e alla nuova proposta di digital round table a cui hanno aderito 21 partner”.