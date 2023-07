Radio 24: cresce la fedeltà di ascolto con +12,2% nel quarto d’ora medio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Confermata la fedeltà di ascolto del pubblico di Radio 24 con una crescita del +12,2% nel quarto d’ora medio e un dato sostanzialmente stabile nel giorno medio ieri con 2.260.000 ascoltatori. Il primo semestre 2023 registra anche il successo delle iniziative speciali di Radio 24: per le attività in esterna si registra un forte gradimento da parte del mercato con ben 11 esterne in diretta, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono i quattro giorni del Festival dell'Economia di Trento, dove Radio 24 è stata protagonista, sia con le dirette in piazza di tutti i programmi dalle 6 alle 21, sia con sei spettacoli live che hanno registrato il tutto esaurito.



“Questi risultati confermano il ruolo di servizio di Radio 24 e la sua grande capacità di fare informazione chiara e approfondita e intrattenimento intelligente”- commenta il Direttore Responsabile di Radio 24 e del Gruppo 24 ORE Fabio Tamburini – “Ringrazio in particolare la nostra redazione che anche questo anno ha dato una grande prova nel fornire copertura tempestiva e approfondimenti completi sui fatti di cronaca e di attualità contando anche sulla sinergia e collaborazione di tutti i giornalisti e inviati del Gruppo.”



Loading...

“I dati del semestre mostrano un significativo aumento nella fedeltà d’ascolto della radio - dichiara il Vicedirettore Esecutivo di Radio 24 Sebastiano Barisoni - un segnale inequivocabile dell’apprezzamento del pubblico per la qualità dei Gr e l’offerta dei programmi, uno sprone ulteriore ad andare avanti in questa direzione.”

“I risultati di Radio 24 del primo semestre 2023 rappresentano una ulteriore tappa di consolidamento nel giorno medio e una forte crescita nel quarto d’ora - commenta Federico Silvestri, Direttore Generale Media & business Gruppo 24 Ore - Il successo di Radio 24 passa anche attraverso la trasformazione digitale e le nuove modalità di ascolto con una produzione importante di podcast programmi e soprattutto podcast originali che insieme totalizzano 7.500.000 download al mese, con una media di ascolto di 47 minuti, confermando anche nell’ascolto on demand, la fedeltà e la qualità del prodotto editoriale dell’emittente del Gruppo 24 Ore”.