«Radio 24 per la scuola» con i podcast dei suoi programmi storici <br>Una serie di appuntamenti a disposizione di docenti e studenti per approfondire, guidati dalle voci dei conduttori, tanti temi di storia, geografia, arte, letteratura

2' di lettura

Dopo l'appello del ministero dell'Istruzione che chiede ai docenti “Andate avanti con la didattica a distanza: i ragazzi hanno bisogno di voi”, anche Radio 24 offre il suo contributo alla didattica a distanza.

Sono infatti sono disponibili sul sito www.radio24.it podcast scaricabili a disposizione degli insegnanti e degli studenti: appuntamenti con le scienze, la storia, la geografia, la letteratura da scaricare, condividere e ascoltare attraverso interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24.

Si parte, per la Storia, con le biografie dei grandi del '900, le cui vite e imprese vengono narrate con toni emozionanti ne “Il Falco e il Gabbiano” di Enrico Ruggeri, dai grandi personaggi politici come Churchill e Kennedy ai protagonisti della scienza e cultura come Einstein e Pirandello; per la Geografia con le regioni d'Italia raccontate con gli occhi della scienza e della meraviglia, per conoscere meglio in nostro Paese, da Federico Taddia e Telmo Plevani ne “L'Italia spiegata a mio figlio”; per la Scienza con la scienza dell'acqua, tra tecnologie per la salvaguardia e la valorizzazione dei mari, archeologia subacquea e nuove fonti di energia alternativa, approfondita da “Marefuturo - l'acqua di domani il domani dell'acqua” di Chiara Albicocco.

Infine per l'Arte i podcast di “Luoghi d'arte - Alla scoperta dei tesori dell'Italia” a cura del responsabile dell'inserto culturale del Sole 24 Ore “Domenica” Marco Carminati in un viaggio a puntate che va dal paesaggio leopardiano di Recanati agli angioletti di Raffaello a Piacenza.

E ogni settimana verranno aggiunti nuovi contenuti: tra questi il racconto del Rinascimento, i luoghi d'arte, la grande letteratura.

Delle migliori esperienze di didattica a distanza parla la serie del Podcast di Maria Piera Ceci Verso il futuro e Oltre: classi virtuali, lezioni di cucina e di storia a distanza nel racconto di insegnanti e dirigenti scolastici che hanno raccolto la sfida del coronavirus. Ogni giovedì su Radio 24 una nuova puntata.