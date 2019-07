Radio 24 lancia la Action Google Home “Radio 24”: live streaming, l'ultima edizione del GR e i podcast

1' di lettura

I programmi di Radio 24 sono a portata di voce. La diretta, l'ultima edizione del GR e i podcast sono presenti nei dispositivi Google Home Italia con la propria Action “Radio 24”, pensata per offrire agli utenti l'informazione di qualità dell'emittente del Gruppo 24 ORE. Basta rivolgere all'Assistente Google domande quali “Chiedi a Radio 24 di ascoltare la radio” oppure “Chiedi a Radio 24 di ascoltare la diretta” o ancora “Chiedi a Radio 24 di ascoltare il giornale radio” e molte altre, per poter ascoltare i contenuti della radio.



Prosegue la presenza di Radio 24 sui nuovi Smart speakers. Gli smart speaker sono molto apprezzati in Italia grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali: ormai sono sempre di più gli italiani che scelgono di avere in casa uno smart speaker. Con lo sbarco in Italia della line-up di Google Home, Radio 24 ha colto l'opportunità di essere sempre più vicina al suo pubblico che desidera ascoltare le ultime notizie semplicemente utilizzando la voce. Il live streaming, l'ultima edizione del GR e i podcast di alcuni programmi di Radio 24 saranno quindi consultabili attraverso la richiesta vocale specifica.



La guida ai contenuti presenti nella Action “Radio 24” e le indicazioni su come interagire con essa sono disponibili su www.Radio24.it

I contenuti di Radio 24 disponibili per il servizio vocale di Google Home