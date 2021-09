Radio 24 racconta l’Italia che riparte. Ecco il nuovo palinsesto multicanale e integrato

3' di lettura

Nel nuovo palinsesto 2021-2022 al via dal 6 settembre Radio 24 vuole raccontare, con un'informazione autorevole e una narrazione di qualità che da sempre la caratterizzano, le nuove sfide, la nuova quotidianità e i cambiamenti di un'Italia che, con segnali di ripresa e prospettive incoraggianti, si rialza e riparte. Uno sguardo più attento alla trasformazione digitale e alla sostenibilità che caratterizzeranno la ripresa e un viaggio su tutto il territorio, nei GR e nei reportage della redazione “Le Italie del post covid”, che raccoglierà le testimonianze dell'Italia che cresce dopo la crisi pandemica. Ci sarà anche un po' di leggerezza con l'ingresso di personaggi che ci aiutino a strappare un sorriso nel racconto della quotidianità.

Enrico Bertolino

Ecco le novità: arriva Enrico Bertolino con un doppio appuntamento, Sostiene Bertolino, al venerdì alle 13.20 all'interno di Effetto giorno e alla domenica mattina dalle 9.00 alle 10.00 all'interno di Si può fare, per capire quali sono le reali note positive della settimana nell'attualità e nella sostenibilità, con un sorriso. E più spazio all'ironia in Uno, Nessuno 100 Milan con una maggiore presenza di Leonardo Manera assieme ad Alessandro Milan (lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 11.00).

Loading...

Altra novità è l'arrivo, dopo anni in Rai, di Francesco Adinolfi: Radio 24 arricchisce la sua offerta musicale ogni domenica, dalle 19.15 alle 20.00, con Ultrapop, un programma che lega la storia della pop music a quella del Paese a partire dai suoi anni di rinascita.

Anche il programma di Gianluca Nicoletti, Melog (alle 12.00), avrà un nuovo appuntamento “Alla ricerca del nuovo equilibrio” per andare ad investigare come si stanno modificando alcuni stili della nostra vita. E poi un nuovo format narrativo per Matteo Caccia che in “Matteo Caccia racconta. Storie di rinascita” (alle 15.00) utilizzerà lo storytelling per raccontare episodi emblematici di persone che hanno saputo risollevarsi e ripartire.

In aggiunta ancora più attenzione al mondo dei motori e dell'automotive con l'arrivo dell'appuntamento quotidiano Smart car di Massimo De Donato in onda dalle 20.45: il settore delle 4 ruote è infatti uno di quelli che maggiormente deve affrontare le nuove sfide della sostenibilità e della transizione ecologica e Radio 24 ha pertanto ha deciso di approfondire novità, tendenze, modelli e cambiamenti del mondo dell'auto.