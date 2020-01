Radio 24, record nel 2019: 2,38 milioni di ascoltatori (+2,8%)

I successi di Radio Kiss Kiss

Ottimo risultato anche per Radio Kiss Kiss, emittente di cui la concessionaria 24ORE System cura la raccolta pubblicitaria. Nel 2° semestre 2019 supera per la prima volta la soglia dei 3 milioni di ascoltatori (3.122.000 ascoltatori nel giorno medio) e nel totale anno cresce del 3,5%.

«Il tanto sospirato numero è arrivato: Radio Kiss Kiss, la radio con la più alta crescita di share nell'ultimo decennio, è oggi una grande realtà italiana che finalmente raccoglie ciò che ha seminato nel tempo, raggiungendo quel tanto sospirato numero perfetto, quel “tre” che ci consente di guardare al futuro e che contestualmente ci proietta nella dimensione che evidentemente meritiamo. Non bisogna però considerare questo risultato come un traguardo, ma come un grande incentivo a fare sempre meglio e ancora di più» – ha commentato Lucia Niespolo, Presidente del gruppo Radio Kiss Kiss, che ha aggiunto: «A suggello dell'ascesa di Radio Kiss Kiss, è giunta l'accensione del canale televisivo nazionale, KISS KISS TV, al numero 158 del digitale terrestre, 727 di SKY e 64 TV SAT».