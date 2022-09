Radio 24: al via il palinsesto autunnale, debutto per Manuel Agnelli

Uno dei personaggi più noti e competenti della musica accompagna gli ascoltatori in un viaggio tra i temi ed i personaggi del nostro tempo, guidati dal suono delle canzoni che li rappresentano, con molti ospiti e momenti musicali anche dal vivo.

Radio 24 prosegue nella sperimentazione sulla multicanalità: Melog, condotto da Gianluca Nicoletti, sbarca nel metaverso. La trasmissione, in onda alle 12 dal lunedì al venerdì, per la prima volta in Italia, entra nel nuovo universo tridimensionale con una postazione all'interno di ‘Martix', la città digitale dedicata alla cultura e all'arte (www.martix.com), da dove verranno realizzate trasmissioni in diretta e dove il conduttore, o meglio il suo Avatar, potrà incontrare gli ascoltatori e interagire con loro. La sperimentazione verrà realizzata in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca per approfondire con studenti e docenti gli aspetti relativi alle interazioni nel Metaverso.

Nel programma Matteo Caccia racconta, in onda dal lunedì al venerdì alle 15, si concretizza la sempre maggior connessione tra radio e podcast con uno spazio dove verranno proposti in onda ogni giorno i Podcast di narrazione più interessanti e innovativi delle produzioni originali, affidati ad un conduttore che è voce di riferimento di entrambi i mondi, ed è tra i precursori della narrazione audio.

La sperimentazione è volta a dimostrare come la produzione audio di qualità possa vivere su diversi canali.

Per quanto riguarda i podcast originali di Radio 24, riprendono a settembre le serie continuative e sono in arrivo diverse nuove produzioni a partire, la prossima settimana, dal primo podcast a firma Gruppo 24 Ore “Le grandi voci del Festival dell'Economia”, frutto del nuovo assetto organizzativo che ha istituito un coordinamento editoriale unico per la produzione di tutti i podcast originali di Gruppo affidato ad Alessandra Scaglioni e che si colloca nell'ambito del progetto di audio-video content strategy del Gruppo 24 Ore sotto la responsabilità di Federico Silvestri.