Radio, Federico Silvestri è il nuovo presidente di Ter

Il consiglio di amministrazione di Ter, il Tavolo Editori Radio srl, la società che cura la rilevazione degli ascolti radiofonici in Italia - ha nominato all'unanimità come nuovo presidente Federico Silvestri direttore generale di Radio24. Il presidente uscente, Marco Rossignoli, Coordinatore di Aeranti-Corallo - in carica per tre esercizi consecutivi - nella sua relazione di fine mandato ha ricordato che “la Radio, oggi, ha oltre 33 milioni di ascoltatori nel giorno medio e oltre 43 milioni nei 7 giorni , con 262 radio rilevate (17 nazionali e 245 locali) su ogni tipologia di device”.

Marco Rossignoli ha inoltre dichiarato: “in questi tre anni la radio ha fatto enormi progressi esprimendo numeri crescenti e consolidando l'affezione del pubblico. E'stato per me molto importante accompagnare TER e il mezzo radio in questo percorso e certamente il mio impegno continuerà nelle attività del consiglio di amministrazione.

«Ringrazio, anche a nome del Cda Marco Rossignoli per quanto ha fatto nel triennio di Presidenza - ha dichiarato il neo presidente Silvestri. «Mi fa particolarmente piacere - ha aggiunto - accettare questo incarico rispetto al quale cercherò di dare il mio contributo, insieme a tutti i membri del Cda, per consolidare il posizionamento strategico della radio tra i media e per intercettare e valorizzare i tanti cambiamenti in atto e le sfide che ci attendono».