Radio Italia, il concerto a Milano fa il pieno e spinge il trend degli eventi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un costo di 1,5 milioni interamente coperto con gli sponsor (anzi è andata un po' meglio) e gli occhi puntati al bis a Palermo, il 30 giugno. Con una consapevolezza, spiega Alessandro Volanti, direttore commerciale e marketing di Radio Italia: «Queste occasioni di evento live sono parte sempre più integrante dell'offerta radio. Vale per noi, ma vale per tutti».

Pienone nonostante la pioggia

La pioggia battente non ha fermato il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano, che anzi ha fatto il pieno sabato 20 maggio. Un evento arrivato ormai alla sua decima edizione. La prima volta fu nel 2012 in occasione dei 30 anni di Radio Italia. «Ci siamo fermati solo nel 2020 e nel 2021 per cause di forza maggiore», ricorda Volanti. Il format ha avuto successo al punto che Radio Italia ha puntato a riproporlo negli anni a Palermo nel 2017, 2019 e il prossimo 30 giugno 2023 e a Malta nel 2019.

Loading...

«L’evento – spiega il direttore marketing e commerciale di Radio Italia – è totalmente gratuito, in linea con lo spirito di Radio Italia che ha sempre proposto gratuitamente ai propri ascoltatori eventi live e occasioni speciali. Gli artisti portano tre brani live e sono accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra».

Una formula, insomma, che Radio Italia solomusicaitaliana – circa 25 milioni di raccolta pubblicitaria all’anno e terza emittente radiofonica per audience, dopo Rtl 102.5 e Rds, nel secondo semestre 2022 stando ai dati Ter - per fidelizzare quantomeno, e puntare ad allargare ovviamente, la propria community.

Esposizione ai massimi fra streaming e social

Anche perché l'esposizione voluta è stata massima: trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. In più in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Un hashtag ufficiale, #rilive, spinto su tutte le piattaforme social con contenuti esclusivi e andato in tendenza Italia su Twitter è un parterre di influencer e creator eccezionale. «Spingere su eventi che riescano a emozionare – chiosa Volanti – è un complemento necessario in un momento come questo per il mondo radio».