Radio24: record di ascolti nel quarto d’ora medio con +13,4%

L’emittente del Gruppo 24 Ore registra nel 2023 il record storico di ascolti nel quarto d’ora medio con un significativo incremento del +13,4% (220.000 ascoltatori) e conferma 2.234.000 ascoltatori nel giorno medio. Premiata la forza del format di Radio 24, basata sulla credibilità dell’informazione e sulla qualità dei contenuti sia nei GR sia nei programmi.

Oltre alle audience tradizionali, la community di Radio 24 si amplia grazie ad una fervente attività social registrando una crescita esponenziale pari a +51% di follower totali verso l’anno precedente. L’offerta podcast - in continua evoluzione grazie alla capacità della redazione di sviluppare autorevoli approfondimenti, speciali e nuovi prodotti su misura per le diverse piattaforme audio - fa registrare un altro record: i download nel mese di ottobre 2023 sono arrivati a quota 8.7 milioni.

“La qualità dell’informazione, caratteristica principe di tutti i media del Gruppo e il significativo lavoro dei nostri giornalisti e conduttori, confermano ancora una volta che Radio 24 è un punto di riferimento nel panorama radiofonico italiano. I dati ribadiscono il ruolo di Radio 24 anche come servizio pubblico nell’aiutare a comprendere le ricadute della complessa situazione economica, politica e internazionale nella vita quotidiana, unito a uno stile di comunicazione chiaro e approfondito”, commenta Fabio Tamburini, direttore di Radio 24.



“La continua crescita del quarto d’ora medio di ascolto premia l’ottimo lavoro svolto dalla redazione di Radio 24, sia nei GR, sia nei programmi, sia nella produzione di speciali su temi di grande interesse per il pubblico, dalla salute all’istruzione, dalla transizione ecologica alla crisi energetica, dalla cronaca puntuale sui diversi fronti in guerra fino alle tematiche sociali più calde”, sottolinea Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24.

“I dati di ascolto del 2023, uniti all’ascolto on demand su sito e app oltre alla produzione di nuovi podcast originali, confermano la fedeltà degli ascoltatori di Radio 24 che possono contare sulla sua estesa multicanalità, tra cui il recente nuovo canale 246 del digitale terrestre. - afferma Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE - La nostra strategia di contenuti audio, avviata lo scorso settembre con l’implementazione della nuova piattaforma 4.0, sta dando ottimi risultati in termini di produzioni originali e di download, ponendoci fra i leader del settore. Anche il mercato – aggiunge Silvestri – ha riconosciuto la nostra grande capacità narrativa, e sempre più aziende ci scelgono come partner ideali, sia per la produzione di contenuti in grado di comunicare i propri valori in modo efficace e autorevole, sia per costruire relazioni più forti e durature con il proprio pubblico. Un successo che si ripete anche nel gran numero di eventi in esterna e nelle digital round table. “