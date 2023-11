Radiocor, 70 anni vissuti in tempo reale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dinamica, tempestiva, multimediale, innovativa: Il Sole 24 Ore Radiocor celebra i primi 70 anni di una storia di eccellenza che l’ha consacrata come l’agenzia di stampa leader nell’informazione finanziaria in Italia.

Un primato che costituisce non un punto d’arrivo bensì la base su cui l’agenzia del Gruppo 24 ORE prende le mosse per il proprio percorso di potenziamento, con uno sguardo rivolto anche al mercato internazionale, come testimoniano i diversi accordi con realtà leader dell’informazione globale tra cui la recente partnership chiusa con Dow Jones per il lancio del nuovo notiziario Dow Jones Radiocor Newswire.

Il percorso dedicato a questo appuntamento è articolato su una serie di iniziative che culminano con un evento che si tiene oggi 8 novembre presso la sede della Borsa Italiana, un momento dedicato ai rappresentanti della financial community a cui interverranno le figure che hanno fatto la storia dell’agenzia e, con essa, anche la storia del mondo finanziario italiano. Ad aprire la serata, i saluti del Presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone, dell’Amministratrice Delegata Mirja Cartia d’Asero, del Direttore Generale Media & Business Federico Silvestri, del Direttore Il Sole 24 Ore, Radiocor, Radio 24 Fabio Tamburini, e di Fabrizio Testa, Amministratore Delegato Borsa italiana.

A seguire, si terrà la Cerimonia di Consegna del Premio alla carriera che verrà assegnato ad importanti esponenti della community finanziaria: Lino Cardarelli, Consulente industriale e finanziario, Sandro Gerbi, Giornalista e storico, Gianfranco Modolo, Giornalista e scrittore, Giovanni Tamburi, Fondatore, Presidente e AD TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A.

Durante la serata si terranno due tavole rotonde: la prima sui temi dell’evoluzione dell’informazione tra multimedialità ed innovazione, con Lucia Annunziata e Ferruccio De Bortoli, e la seconda sulle sfide da cogliere in tempi di grande cambiamento che vedrà la partecipazione di Simone Bemporad, Group Chief Communications & Public Affairs Officer Generali, Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture, Sky Italia e il giornalista Giuliano Zoppis.