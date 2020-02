Raf Simons si unisce a Prada: idillio o incubo? Lo stilista e Miuccia Prada sono entrambi creatori sofferti e lambiccati, spesso criptici: la vicinanza potrebbe far esplodere le rispettive complicazioni. Ma la moda italiana ne trarrà vantaggio di Angelo Flaccavento

Miuccia Prada e Raf Simons

2' di lettura

Dopo mesi di ipotesi e speculazioni, arriva l’annuncio ufficiale davanti a un drappello di giornalisti: dal 2 aprile Raf Simons si unirà a Prada come co-direttore creativo della linea ammiraglia - non di Miu Miu, quindi. Sono presenti Patrizio Bertelli, deciso e diretto, Miuccia Prada, raggiante in maniera quasi disarmante al prospetto di questa collaborazione, e Raf Simons, evidentemente soddisfatto.

Oltre alla reciproca ammirazione e amicizia, espresse come da copione, dichiarano entrambi che è il desiderio di mantenere la creatività al centro del business ad averli avvicinati, seguendo un modello da Secessione Viennese - anche se quello, va ricordato, era un movimento anti-industriale.

Di creatività in effetti la moda ha un disperato bisogno, oggi che il marketing selvaggio ha distrutto ogni possibilità di inventare davvero, quindi ben venga una iniezione di tal genere in un marchio globale e quotato. La prospettiva di siffatta unione eccita almeno quanto impensierisce, non ultimo perché Prada è sempre stato il luogo - in positivo - di una autentica dittatura creativa.

Ora il despota illuminato ha il delfino: magari è solo un intelligente piano di transizione soft e passaggio definitivo del testimone. Le considerazioni che seguono sono pura fantamoda, e come tali vanno lette. Per quanto elettrizzati, non si può non leggere la paura di non stare più al passo con i tempi in questa scelta. È da qualche anno che Prada ha perso il polso sul contemporaneo. Non che Simons lo abbia del tutto in pugno, ma di certo è più giovane e connesso. Per essere una scelta per il futuro, è più rivolta indietro che avanti, perché anche la creatività di Simons è cristallizzata in una formula.

Raf Simons e Miuccia Prada sono entrambi creatori sofferti e lambiccati, spesso criptici: la vicinanza potrebbe far esplodere le rispettive complicazioni o, e sarebbe la prospettiva auspicabile, cancellarle del tutto. Commercialmente sono entrambi poco avveduti, e in quanto azienza quotata Prada ha doveri da ottemperare. Le collaborazioni di menti così evolute, inoltre, sono storicamente complesse, in bilico sempre tra idillio e incubo. Di certo l’asfittico panorama della moda italiana ne risulterà vivificato, e che sia una idea brillante o una tragedia in nuce poco importa.