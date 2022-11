Raffica di 5 stelle ai test EuroNcap

Ascolta la versione audio dell'articolo

A novembre Euro Ncap, programma europeo per la valutazione dei nuovi modelli auto, ha sottoposto ai test un ampio gruppo di auto e ben sedici di questi sono in grado di raggiungere le ambite cinque stelle. Le auto testate nell’ultimo mese includono i due modelli 100% elettrici Tesla Model S e Nio ET7, che hanno anche ottenuto il massimo dei voti nella speciale categoria Green Ncap. Cinque stelle anche per la tanto attesa Toyota bZ4X elettrica e la sua gemella, la Subaru Solterra. Le altre auto che hanno ottenuto il massimo del risultato sono state: Hyundai Ioniq 6, Honda Civic; Toyota Corolla Cross così come anche Nissan Ariya e il suo fratello maggiore Nissan X Trail. Ma le 5 stelle sono arrivate anche il monovolume Renault Austral, la Land Rover Range Rover e la sorella più sportiva Range Rover Sport. Oltre alla Nio ET7, da sottolineare che altre due auto cinesi hanno registrato il punteggio massimo nei test: smart #1 (ora di proprietà congiunta della casa automobilistica Geely) e Wey Coffee 02. A dimostrazione che la sicurezza sta diventando centrale anche per i costruttori cinesi.