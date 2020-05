Raffineria di Milazzo, accordo raggiunto sull’indotto La Ram, controllata pariteticamente da Eni e Q8, conferma gli impegni e gli investimenti. Intesa per l’occupazione degli operai. E gli ad dell’azienda ribadiscono: «Sito per noi strategico» di Nino Amadore

Torna il sereno alla Raffineria di Milazzo dopo giorni di agitazione . L’incontro tra l’azienda (controllata pariteticamente da Eni e Q8) e i sindacati che si è svolto alla Camera di commercio di Messina ha certificato un rasserenamento del clima anche se l’aria resta abbastanza calda. Nei giorni scorsi i sindacati avevano proclamato uno sciopero a oltranza temendo per il destino di 600 operai dell’indotto e per la stessa permanenza della raffineria a Milazzo. Sciopero che era stato sospeso ma era rimasto lo stato di agitazione.

Ecco perché gli amministratori delegati della Raffineria (Roberto Grillo per Q8 e Alfredo Barbaro per Eni) hanno voluto fare chiarezza: «La Raffineria di Milazzo rimane un impianto strategico per gli azionisti - hanno detto nel corso dell’incontro organizzato da Sicindustria Messina di cui è presidente Ivo Blandina -. Siamo convinti che i vincoli imposti dal Piano regionale di tutela della qualità dell’aria saranno superati».

Le ragioni dell’azienda

Quello del Piano della qualità dell’aria è un punto dolente di questa vicenda: la Raffineria, alle prese come altre aziende con le conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ha dovuto avviare la revisione dei processi e degli investimenti confermando per il 2020 un piano da 45 milioni con interventi per la maggior parte legati ad adeguamenti ambientali richiesti dall’Aia rilasciata nel 2018 e che ora, dopo meno di due anni, è di nuovo in discussione a causa appunto del Piano della qualità dell’aria della Regione siciliana. Un tema, quello del Piano, su cui sono impegnati anche i sindacati: «Tra i tanti temi da affrontare in futuro – dicono Cgil, Cisl e Uil – c’è anche quello del Piano di qualità dell'aria emanato dalla Regione Sicilia che mette in forte difficoltà la continuità della Raffineria e servirà un fronte comune, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, per tutelare il sistema produttivo ed industriale del territorio messinese e per garantire in pieno il binomio difesa dell'ambiente e sviluppo economico-sociale».

Oggi la situazione è complicata: il crollo dei consumi ha determinato pesanti ripercussioni per il settore della raffinazione che sommato ad una contrazione dei margini di raffinazione in Europa, ha costretto tutte le raffinerie, compresa la Ram, a fermare alcune unità produttive.