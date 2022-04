Raffinerie, le sanzioni alla Russia mettono a rischio l’area industriale di Priolo

A Priolo il 51% del Pil provinciale

Per non parlare, ripetono in tanti, dei circa diecimila posti di lavoro di un’area industriale che vale il 51% del Pil della provincia di Siracusa. «La classe politica farebbe bene a occuparsi di questo tema e con urgenza perché qui rischia di scoppiare una bomba sociale senza precedenti» Perché, tra l’altro, c’è anche un problema immediato che non si riesce a risolvere: le banche non concedono più anticipi sulle fatture Isab e dunque le imprese sono costrette ad aspettare 90 giorni per poter essere pagate per i lavori fatti o per le forniture: «Tutto ciò – dice Giovanni Musso, amministratore delegato della Irem e presidente della sezione metalmeccanici e installatori di Confindustria Siracusa – sta creando non pochi disagi anche perché non riguarda il merito creditizio. In queste condizioni il futuro appare veramente disastroso: a Roma devono capire che qui non si può perdere tempo anche su un altro fronte: quello degli investimenti per la transizione ecologica che escludono le raffinerie».

L’ipotesi statalizzazione

In questo clima di forte preoccupazione si fa strada persino l’idea di una possibile statalizzazione della Raffineria Isab, considerata asset energetico fondamentale: lo Stato, secondo questo ragionamento eserciterebbe il Golden power e potrebbe rimettere sul mercato l’impianto tra un paio d’anni o anche dopo. Ragionamenti in un territorio che non sa più a che santo votarsi e che si prepara ad affrontare il peggio.