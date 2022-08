Ragaini (Aipb): «Il private banking? Valore aggiunto per l’intera collettività»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Attirare i giovani talenti verso il private banking, affermare e diffondere il valore della gestione del risparmio in modo da far conoscere sempre meglio al pubblico e al regolatore la nostra industria e il valore aggiunto che una gestione professionale può generare per l’intera collettività; facilitare e ampliare l’accesso al mercato dei capitali privati, dove è possibile fare davvero la differenza per il sistema-Paese». Andrea Ragaini mette in fila le tre priorità principali che caratterizzano le linee guida del mandato appena assunto alla guida dell’Associazione italiana private banking (Aipb)

Sono i punti cardine per promuovere ulteriormente un segmento fondamentale, quello della clientela con patrimoni finanziari a partire da 500mila euro, che pur rappresentando appena il 2,6% delle famiglie italiane vale in realtà il 36% della ricchezza investibile e circa il 50% di quella impiegata. E il cui dinamismo è confermato dal fatto che nel private banking la raccolta è cresciuta lo scorso anno a velocità tripla rispetto agli altri canali (11,5% contro 4,1%), facendo confluire verso gli investimenti l’80% dei nuovi flussi pari a 49 miliardi.

Una platea, quella della clientela privata, composta per il 30% da imprenditori, con una cultura finanziaria quindi più elevata della media, ma che soprattutto gode di un innegabile vantaggio soprattutto in un periodo complesso come quello che i mercati stanno attraversando. «I nostri clienti - spiega Ragaini in un colloquio a tutto campo con Il Sole 24 Ore - possono permettersi di avere più pazienza rispetto agli altri e questo facilita l’adozione di scelte finanziarie coerenti con i propri obiettivi di lungo periodo: la differenza sta tutta qui».

Questa caratteristica dipende dal fatto di avere maggiori disponibilità economiche o è una conseguenza dell’approccio di investimento?

Credo che sia stata in gran parte indotta dal modello di servizio offerto dall’industria del private banking. Questo è evidente nella costruzione del portafoglio: un percorso che cliente e private banker studiano insieme, valutando già in partenza eventuali scenari positivi e negativi. È un po’ come quando si va in montagna e si è consapevoli che si dovrà affrontare una ferrata particolarmente dura, ma si è pronti proprio perché ci si è preparati e quando ci si troverà di fronte alle difficoltà non si rinuncerà a proseguire, sapendo che dopo ci attende una baita meravigliosa. La gestione professionale del cliente rappresenta in questo senso il nostro principale punto di forza.