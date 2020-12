Roma, Raggi assolta in appello per il caso Marra. L’impatto della sentenza nella corsa al Campidoglio La sindaca della capitale era stata assolta anche in primo grado, con la formula perché il fatto non costituisce reato

La sindaca di Roma Virginia Raggi

2' di lettura

La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta in appello nell'ambito del processo sull'inchiesta nomine. La decisione della corte è stata accolta con un applauso dalle persone presenti in aula. Raggi ha abbracciato il marito. La Procura Generale aveva chiesto una condanna a dieci mesi per l'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. Raggi era stata assolta anche in primo grado.

«Dieci mesi di reclusione per Virginia Raggi»; era stata questa la richiesta formulata dal procuratore generale di Roma, Emma D'Ortona, nell'ambito del processo di appello alla sindaca accusata di falso per la nomina di Renato Marra. La nomina venne poi ritirata.

La posizione della sindaca

In queste settimane, la sindaca si è sempre detta serena e ha ribadito in più occasioni la sua intenzione di «andare avanti a testa alta» e di continuare il percorso che la vede decisa a ricandidarsi per un secondo mandato al Campidoglio. Ma dentro il movimento dei Cinquestelle, non tutti sono d’accordo sulla scelta della prima cittadina e anche nel Pd, alla ricerca di una quadra per le Comunali di Roma, non mancano le perplessità rispetto a un secondo mandato dell’attuale sindaca.

La requisitoria del pg

Nella breve requisitoria il procuratore generale ha affermato che la «sindaca conosceva la posizione di Raffaele Marra e ha omesso di garantire l'obbligo che Marra si astenesse nella nomina del fratello Renato». Per il rappresentante dell'accusa “«l'errore del precedente giudice (che ha assolto Raggi ndr) è di avere trasformato una indagine documentale in dichiarativa».

La partita per la conquista del Campidoglio

L’assoluzione avrà anche inevitabili ripercussioni politiche. Probabile, infatti che la sindaca si senta e risulti in effetti rafforzata e che l’ipotesi di ritirarsi dalla corsa per il Campidoglio perda drasticamente quotazioni. Questa situazione potrebbe anche complicare i rapporti tra i due alleati della maggioranza di governo, M5S e Pd, quest’ultimo notoriamente critico e contrario a un secondo mandato Raggi. A movimentare il quadro politico c’è anche la candidatura dell’ex ministro Carlo Calenda che attende di capire le mosse dei Democratici, finora rimasti defilati, se non addirittura critici, rispetto alla sua decisione di scendere in campo per conquistare lo scranno più alto del Campidoglio.