Ragioni e rischi della corsa al rialzo dei tassi monetari

TERM STRUCTURES DEI TITOLI GOVERNATIVI USA E QUELLE MEDIE DELL'AREA EURO Loading...

Lo shift delle curve governative verso l’alto riguarda tutte le principali economie dell’area Euro (si veda infografica sottostante), con un effetto più che proporzionale sul debito dei Paesi periferici. Ad esempio a fronte di un incremento dei rendimenti a 10 anni per Bund tedeschi e Oat francesi di circa 15 punti, Bonos spagnoli e BTp si sono mossi di 21 e 24 punti rispettivamente.

TERM STRUCTURES DEI TITOLI GOVERNATIVI DI ITALIA, FRANCIA E GERMANIA Loading...

Anche osservando l’andamento nel tempo dei rendimenti dei titoli dei Paesi in analisi (si veda infografica sottostante), si nota una correlazione pressoché perfetta: un primo periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 caratterizzato da un rialzo strisciante ed un’accelerazione a partire dalla seconda metà di febbraio 2021.

Soltanto per quanto riguarda l’Italia si notano alcune differenze, per via dell’impatto concomitante della crisi politica: dapprima una fiammata dei tassi di interesse nella seconda metà di gennaio e poi un rientro rapido degli stessi dopo la definizione del nuovo esecutivo. Da metà febbraio, i rendimenti dei BTp tornano a muoversi in stretta sintonia con quelli degli altri paesi europei.

ANDAMENTO DEI RENDIMENTI DEI TITOLI GOVERNATIVI A 10 ANNI NEGLI ULTIMI 3 MESI, PER ITALIA, FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA Loading...

Nel breve-medio periodo il problema non riguarda il rifinanziamento del debito pubblico: le tesorerie dei vari Paesi hanno ampia flessibilità nella gestione delle scadenze al fine di evitare un pass-through in asta dei rialzi dei rendimenti registrati sul mercato secondario, la cui entità rimane comunque (per ora) modesta. Nonostante i livelli di debito molto elevati, la resilienza delle finanze pubbliche resta buona (pur con le dovute differenze tra Paesi): secondo stime recenti della banca d’investimenti Goldman Sachs, il livello massimo per i tassi di interesse che comprometterebbe la sostenibilità del debito sulla scadenza di 7 anni è del 2,75% per i BTp, del 3% per gli Oat, del 5,5% per i Bonos e del 5,75% per i Bund.

L’impatto sul mercato del credito

La preoccupazione è altrove: una crescita evidente dei rendimenti nominali a fronte di un tasso di inflazione che rischia di rimanere inchiodato su valori troppo bassi comporta un rialzo dei tassi di interesse reali. Questa è una condizione tossica per un’economia in recessione perché provoca contraccolpi negativi sul credito all’economia reale proprio nel momento in cui è necessario che questo cresca. Non a caso si tratta di uno scenario esattamente opposto a quanto auspicato nelle ultime settimane da diversi membri del board della Banca Centrale Europea (Bce) come outlook per l’economia europea: tassi reali negativi protratti per un lungo periodo.