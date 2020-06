Ragionieri ed esperti contabili: rateizzazione lunga per i debiti tributari

Ricordati da Scolaro i dati diffusi dal Politecnico di Milano: negli ultimi due mesi la popolazione lavorativa che svolge la sua attività ricorrendo a lavoro agile è passata dai 570 mila addetti nel periodo pre-Covid agli 8 milioni di addetti nel periodo del lockdown. Un multiplo di crescita di 16 volte nello spazio di poche settimane.

Webinar smart working (in senso orario Todde, Capuozzo, Pagliuca, Benetti, De Nuccio e Scolaro)

La proposta: rateizzazioni lunghe per i debiti tributari

Sulla crisi economica innescata dal coronavirus l’intervento di Elbano de Nuccio, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari e docente universitario. « Stante l'acclarata impossibilità del Governo di intervenire nell'erogare ingenti contributi di liquidità a fondo perduto – ha sostenuto - l'unico modo per intervenire, cercando di ridurre la tensione finanziaria che attanaglia imprese e professionisti, è spostare l'attenzione sul fronte dei debiti».

Introduzione di un meccanismo premiale

«Una misura di sostegno finanziario per le imprese in difficoltà potrebbe essere, infatti, un accordo con il fisco per spalmare i debiti tributari consolidati al 23 febbraio 2020 in 20/30 anni. Il provvedimento rappresenterebbe, infatti, una ghiotta e irripetibile occasione per dare ossigeno ai contribuenti oberati dai debiti con un meccanismo di premialità volto a riconoscere una riduzione del debito tributario, in misura inversamente proporzionale alla tempistica di pagamento. Della serie prima paghi più risparmi».



De Nuccio ha anche sottolineato che «con la concessione di rateizzazioni più lunghe per il pagamento dei debiti fiscali, ci sarebbe da un lato un evidente vantaggio anche per l'erario che inizierebbe ad incassare immediatamente i propri crediti, con conseguenti benefici per la liquidità del bilancio statale, dall'altro verrebbe scongiurato il rischio di mancato recupero dei crediti tributari per effetto del fallimento dei contribuenti».



Andrea Benetti, direttore dell'Istituto nazionale degli esperti contabili ha ribadito le difficoltà per le imprese di procedere al pagamento di circa 29 miliardi di scadenze fiscali entro il 30 giugno, sollecitando uno slittamento «che va gestito e rapportato all'erogazione della liquidità che le banche concederanno alle aziende».