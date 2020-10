Rahul Mishra:“Vi racconto la mia Delhi, fra moda etica e impegno anti-Covid”

Mausoleo all'interno del parco Sunder Nursey

Luminosissima, con pareti color avorio, accostate a materiali come vetro, marmo e metallo, è come una tela bianca, decorata con le opere di arte indiana, che amo collezionare: dal tessile ai dipinti Pichwai, gli stessi che ornano i templi, dalle Phad, pergamene religiose su stoffa dal Rajasthan, alle Thangka, opere su tela dei monaci e dei lama tibetani. Ne ho acquistata una pochi mesi fa, dal mio ultimo viaggio in Bhutan. Tutte convivono in casa con vari altri oggetti che hanno un forte valore affettivo, come le foto di famiglia e i ricordi acquistati durante i viaggi. Per chi volesse ammirare alcuni veri capolavori di arte indiana, consiglio una visita alla National Gallery of Modern Art e al National Crafts Museum & Hastkala Academy a Delhi.

Un dipinto Pichwai, tradizionalmente utilizzato per adornare i templi.

Le viuzze affollate di Chandni Chowk, come accennavo prima, rappresentano la vera India, tra vecchi edifici, angoli nascosti e profumo di spezie. È un melting pot di creatività ed è anche il posto, insieme a Kinari Bazaar e a Sadar Bazaar, dove acquistare belle stoffe e materie prime sorprendenti.

Lavoro molto con gli artigiani dei villaggi del Gujarat, del Madhya Pradesh, del Bengala Occidentale, ma un tour ideale in città, legato al made-in-India e alle varie forme di arte e manifatture locali, dovrebbe comprendere, oltre ai luoghi già citati, anche Dastkar, associazione no profit a supporto delle donne dei villaggi intorno alla Ranthambore Tiger Reserve, il mercato Dilli Haat e gli empori di Stato come Kamala. Mi torna sempre in mente una frase del Mahatma Gandhi, scoperta mentre ero alla scuola di design ad Ahmedabad. “Ricorda il volto dei più poveri che hai mai visto e chiediti se la tua contemplazione sarà di qualche utilità per loro”. Io vivo, anche, di questo».