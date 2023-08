Rai: è morto per arresto cardiaco il consigliere d’amministrazione Riccardo Laganà

Floridia, perdiamo un militante del servizio pubblico

«La notizia della morte improvvisa di Riccardo Laganà mi lascia di stucco e addolora profondamente. Ho avuto modo di conoscerlo in questi mesi da presidente della commissione di vigilanza - ha sottolineato la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia - e ne ho sempre apprezzato la schiettezza, la lealtà e la profonda conoscenza dell’azienda a cui ha dedicato la sua vita: la Rai. Solo pochi giorni fa c’eravamo sentiti per condividere principi e idee sempre per quella che appariva essere per lui una missione: la tutela e il miglioramento del servizio pubblico. Con la sua scomparsa il Cda e la Rai intera perdono un vero militante del servizio pubblico. Ai suoi familiari, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto in questi anni esprimo il mio più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza».

Di Trapani, ha onorato il servizio pubblico

«Rigore, dignità, amore per la vita. Ogni forma di vita. La notizia della morte di @lagana_riccardo è di quelle alle quali stenti a credere. O alle non vuoi credere. Ha amato la Rai, ha onorato il servizio pubblico. Ogni giorno al servizio dei dipendenti e dei cittadini». Così Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione nazionale della stampa ed ex segretario Usigrai, esprime su Twitter il cordoglio per la morte del consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. «La scomparsa di Riccardo Laganà ci lascia attoniti e profondamente addolorati. Ci stringiamo commossi alla famiglia e agli amici. Riccardo aveva una grande passione: il servizio pubblico. E per questo si è sempre battuto, mettendoci tutto se stesso. Denunciando sprechi, ingerenze della politica e degli agenti. Ha sempre lottato per la valorizzazione delle professionalità interne alla Rai, ha contestato con forza scelte dei vertici che miravano al ridimensionamento di settori aziendali a favore di appalti», hanno scritto in una nota congiunta Usigrai e Fnsi.







