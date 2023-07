Rai, ecco i nuovi palinsesti. Sergio: offerta arricchita e più pluralista

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’ soprattutto il genere talk a riservare le principali novità dell’offerta Rai. Su Rai1 Francesco Giorgino approda il lunedì in seconda serata con XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, il racconto settimanale dell’attualità. Su Rai2 debutta Filippo Facci con la striscia quotidiana I facci vostri, prima del tg delle 13, mentre in seconda serata arriva Luisella Costamagna alla guida di Tango, tra attualità, costume e un pizzico di leggerezza. Su Rai3 c’è Nunzia De Girolamo con Botta e risposta (titolo provvisorio), il lunedì in prime time. In access confermato Il cavallo e la torre con Marco Damilano.

Vuota, per il momento, la casella del martedì, dopo l’addio di Bianca Berlinguer. Confermato l’arrivo di Roberto Inciocchi da Sky Tg24 ad Agorà, nel mattino di Rai3, al posto di Monica Giandotti, che debutta al timone di Poster, il sabato pomeriggio su Rai2, un nuovo programma incentrato sui giovani impegnati in politica, nel sociale, nel civismo. Nel week end della terza rete Serena Bortone subentra a Massimo Gramellini con Le parole (titolo provvisorio), il programma che si rinnova e raddoppia la domenica per riflettere e analizzare la contemporaneità.

Sergio, «palinsesti arricchiti, c’è tanta sperimentazione»

“Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, per innovare, per sperimentare e per fare in modo che i nostri palinsesti fossero ulteriormente arricchiti, sia di competenze che di contenuti”. Lo ha detto Roberto Sergio, ad Rai, alla presentazione dell’offerta Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli. “Credo che questo sforzo fatto dai colleghi dei generi - ha aggiunto Sergio - sia stato raggiunto, perché in questi palinsesti abbiamo 30 nuovi programmi, abbiamo nuovi e parecchi talent in più rispetto a quelli che avevamo prima, tra access, prime time e seconde serate. Aggiungere maggiore pluralismo è un investimento sul futuro della Rai, tanti programmi sono una sperimentazione, con magari la possibilità di lanciare nuovi talent e avere prodotti di successo. Quest’anno abbiamo avuto il coraggio di provare a farlo, insieme a programmi storici straordinari”.

“Tanti programmi - aggiunge Sergio - sono sperimentazioni, vogliamo lanciare nuovi talent e prodotti di successo, abbiamo avuto il coraggio di provare a farlo, credo sia un valore aggiunto importante. E poi abbiamo fatto in modo che le nostre competenze aziendali fossero saturate al massimo: è stato dimezzato il numero degli appalti totali esterni e saturato completamente gli studi e i centri di produzione”.

Rai1 si blinda con tutti i big

Rai1 punta sul sicuro aprendo la stagione con i classici show del venerdì e del sabato, Tale e quale show con Carlo Conti (dal 22 settembre) e Milly Carlucci con Ballando con le stelle (dal 21 ottobre). Spazio anche ad Antonella Clerici con The Voice Kids (dal 24 novembre) che ha esteso ai più piccoli il format di The Voice Senior che tornerà nel 2024 su Rai 1. Debutteranno Reazione a catena in una versione di prime time, con Marco Liorni (sabato 30 settembre e 7 ottobre), e uno spin off speciale di Citofonare Rai2.