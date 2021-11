Rai, per la prima volta una donna al timone del Tg1: arriva Monica Maggioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera alle nomine Rai ai vertici dei tg. Per la prima volta arriva una donna, Monica Maggioni, al timone del Tg1. «Il Consiglio di amministrazione della Rai, riunito oggi a Napoli sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha dato parere favorevole alle nomine proposte dall’amministratore delegato Carlo Fuortes per le direzioni delle testate giornalistiche, tutte coperte da risorse interne all’azienda», si legge in una nota di Viale Mazzini.

Monica Maggioni al timone del Tg1

Monica Maggioni è dunque la nuova direttrice del Tg1, la cui guida per la prima volta è affidata a una donna, si legge nella nota di viale Mazzini. Maggioni, classe 1964, laureata in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata anche inviata di guerra: nel 2003, fra i giornalisti italiani presenti in Iraq durante la seconda guerra del Golfo, è l’unica giornalista ammessa tra le file dei militari americani per raccontare la guerra dal loro punto di vista. La sua è una lunga carriera in Rai: dal 10 gennaio 2013 ha diretto Rai News 24 e Televideo (ad interim) fino al 14 giugno 2013.

É stata anche presidente della Rai

Ha poi continuato a dirigere la redazione unificata nata dalla fusione delle due testate e assumere successivamente, dal 1º dicembre dello stesso anno fino all’8 agosto 2015, la responsabilità della struttura Rai News. Dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018 è stata presidente della Rai. Nello stesso periodo è stata anche vicepresidente dell’Unione europea di radiodiffusione. Dal febbraio 2019 al maggio 2020 è stata amministratore delegato di Rai Com. E ora la direzione del Tg1.

Simona Sala al Tg3

Dal Cda sono arrivate anche altre nomine. Gennaro Sangiuliano è stato confermato alla direzione del Tg2, mentre Simona Sala ha assume la direzione del Tg3. Andrea Vianello succede alla Sala alla guida del Giornale Radio e di Radio1, mentre a Paolo Petrecca viene affidata la direzione di RaiNews24 e di Rainews.it.

Alessandra De Stefano è la nuova direttrice di Rai Sport

Alessandro Casarin e Antonio Preziosi sono stati confermati direttori rispettivamente della Tgr e di Rai Parlamento, mentre Alessandra De Stefano è la nuova direttrice di Rai Sport. Il Cda ha inoltre dato parere favorevole alla nomina di Mario Orfeo alla direzione del nuovo genere Approfondimento.